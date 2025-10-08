Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 8 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 9 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Brígida Pérez Jiménez
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Francisco Pérez Mellado
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Carmen Sánchez Imañas
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
