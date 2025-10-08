Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 8 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 9 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Brígida Pérez Jiménez

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Francisco Pérez Mellado

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Carmen Sánchez Imañas

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

