CSIF reclama la presencia de al menos un podólogo en cada centro de salud de Córdoba

CSIF ha puesto hoy sobre la mesa, en el Día Internacional de la Podología, la “extremadamente precaria” situación que esta profesión sigue manteniendo en el sistema sanitario público, donde el sindicato demanda la presencia de al menos un profesional de la Podología en cada centro de salud, si bien, según el sindicato, actualmente solo hay una persona contratada para toda la provincia de Córdoba.

El sindicato urge a la Administración a que publique, cuanto antes, los listados definitivos de la Bolsa de Empleo de la categoría, de cara a regularizar la contratación y a poder cubrir cuanto antes los puestos vacantes. "Es más, según recoge la Memoria Económica del proyecto que creó la Categoría de Podólogo/a en el SAS, la Administración preveía la incorporación de hasta 34 profesionales en Andalucía –13 a primeros de 2025, a añadir a los 8 iniciales, y otros 13 con el inicio de 2026–, por lo que ahora mismo ese objetivo se ve realmente lejano", recalca el sindicato.

En todo caso, la central sindical recuerda al SAS que "no se puede conformar con ese escaso número de profesionales, destinados además en exclusiva a la atención del pie diabético". “Pensar que una sola persona puede cubrir las necesidades podológicas de toda una provincia, con poblaciones envejecidas y dispersas geográficamente, es sencillamente inaceptable”, remarca Josefa Díaz Ontiveros, responsable provincial de Sanidad de CSIF. “Y, además, la cartera de servicios podológica debería ir mucho más allá, incluyendo los cuidados de otros problemas del pie de índole biomecánico, infeccioso o circulatorio”, añade la representante sindical.

Por ello, CSIF insiste en la necesidad de que haya al menos un especialista de esta categoría en cada una de las 25 zonas básicas de salud existentes en Córdoba, donde llevaría a cabo además un trabajo preventivo que, a juicio de CSIF, ahorraría muchos costes a la sanidad pública. “Lo cierto es que la inmensa mayoría de la cobertura podológica que actualmente se lleva a cabo se realiza en la sanidad privada, y es evidente que así seguirá siendo con un solo profesional por provincia y exclusivamente para diabéticos, hecho que en poco o nada cambia la situación”, denunciado Díaz Ontiveros, quien añade que “es por ello que desde CSIF no vamos a parar de reclamar un aumento de podólogos en el SAS hasta que haya, como mínimo, uno en cada centro de salud”.