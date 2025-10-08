Hacemos Córdoba pide al alcalde que pelea en la vía política la resolución de la ZGAT aprobada por la Junta

La concejala del grupo municipal Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, ha instado este miércoles al alcalde de Córdoba a agotar todos los recursos en vía administrativa antes de acudir a la vía contencioso-administrativa frente a la resolución de la Junta de Andalucía sobre la nueva Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Ruiz ha explicado que la resolución publicada el pasado 2 de octubre “supone un nuevo golpe a las trabajadoras y trabajadores del comercio”, ya que amplía el periodo de libertad de horarios y, por tanto, agrava la precarización laboral y dificulta aún más la conciliación familiar y social. “Esta resolución no aboga más que a más precarización laboral, menos tiempo de conciliación social y familiar de las trabajadoras, y por tanto, un agravio más para la clase trabajadora”, ha afirmado la edil.

La portavoz de Hacemos Córdoba ha defendido que existen recursos administrativos “más ágiles y rápidos”, que además obligarían a la Junta de Andalucía a responder en el plazo máximo de un mes, frente a un proceso contencioso-administrativo que podría alargarse durante años. “El alcalde tiene la obligación de agotar esta vía y de trabajar políticamente para que la resolución se ajuste a lo que el Ayuntamiento aprobó junto a sindicatos y colectivos: una ZGAT con limitación territorial y temporal”, ha insistido. Ruiz ha criticado que el alcalde se haya mostrado “satisfecho” con una resolución que, en sus palabras, “solo cumple la mitad de lo que se pedía”. “El señor Bellido dice que se ha conseguido el 90% de la propuesta, pero las matemáticas no le salen: solo se ha limitado el ámbito territorial, no el temporal, que incluso se amplía un mes más con marzo. Eso no es el 90%, eso es el 50%”, ha asegurado.

Errores que afectan a los trabajadores

La concejala ha recordado además que el gobierno local del PP ya cometió “errores graves” durante la tramitación del expediente, al no presentar alegaciones en el plazo habilitado tras la resolución provisional comunicada a principios de septiembre, y que esos fallos se suman a la falta de propuesta por parte del alcalde hace dos años, cuando “por pura dejación de funciones, dejó pasar la oportunidad de defender un modelo de ZGAT acorde a las necesidades de Córdoba”. “Los fallos del PP están teniendo consecuencias directas sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del comercio”, ha subrayado.

Política de liberalización

Ruiz ha insistido en que el modelo de ZGAT impuesto por la Junta “responde a la política de liberalización del Partido Popular, que desde 2012 ha favorecido la explotación de la clase trabajadora en el comercio en lugar de garantizar derechos laborales”. Por ello, Hacemos Córdoba reclama al alcalde que priorice los intereses de las trabajadoras del comercio, utilice todos los mecanismos administrativos disponibles y busque una mediación efectiva con el Gobierno andaluz para revertir una resolución “que no responde ni a las necesidades de la ciudad ni al compromiso adquirido con los agentes sociales”.