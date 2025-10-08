Condenan a un banco por cobrar cláusulas abusivas en la hipoteca de una de sus empleadas en Córdoba

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la nulidad de la cláusula suelo incluida por un banco en la hipoteca de una de sus empleadas. La sentencia considera que la entidad no explicó de forma clara el alcance de esa cláusula, lo que la convierte en abusiva por falta de transparencia.

El tribunal se pronuncia así sobre el recurso presentado por la entidad contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Córdoba. De esta manera, el banco deberá abonar una cantidad aproximada de 12.500 euros, según las estimaciones del despacho Cabrera Abogados, que ha llevado la defensa del caso, por el cobro de intereses derivados de cláusulas abusivas.

Según detalla la resolución, la empleada firmó un préstamo hipotecario en 2008 que incluía una cláusula suelo. En 2016, ambas partes suscribieron un nuevo acuerdo en el que se modificaban las condiciones, pero se incluía una cláusula de renuncia de acciones que impedía a la clienta reclamar lo pagado de más.

La Audiencia mantiene la nulidad de la cláusula y anula también la cláusula de renuncia, al considerar que el banco no demostró haber informado a la empleada de las consecuencias económicas de dicha acción. Sostiene que el propio empleo de la hipotecada no la hace «conocedora del funcionamiento de la claúsula» y señala la «falta de transparencia» en el proceso.