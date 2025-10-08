Empresas
El clúster Andalucía Logistics aspira a fortalecer el sector en colaboración con Prosevillaport y el Puerto de Sevilla
Más de 100 empresas se dan cita en el Puerto de Sevilla en esta jornada de networking y presentación del clúster, incluida en la ronda de presentaciones que se realiza por los once nodos logísticos andaluces
El Clúster Andalucía Logistics se ha presentado formalmente ante la Autoridad Portuaria de Sevilla y la Asociación para la Promoción del Puerto de Sevilla (ProSevillaPort) en una jornada celebrada en las instalaciones del Puerto de Sevilla, marcando el inicio de colaboraciones futuras entre tres entidades clave del sector logístico andaluz.
Esta jornada, en la que se dieron cita más de cien empresas del sector, es el primer punto de unión entre las tres entidades, así como el compromiso de estas de desarrollar futuros proyectos que refuercen la competitividad del sector logístico y del transporte en la región, poniendo a Andalucía como referente a nivel nacional e internacional.
La cita comenzó con la bienvenida institucional por parte del presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, y posteriormente la intervención de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent y del presidente de Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit.
Tamarit, destacó “la importancia de Sevilla, como uno de los nodos logísticos transversales de la región, y que gracias al Puerto de Sevilla y Prosevillaport, estamos presentando el ecosistema de empresas de logística que se han incorporado a Andalucía Logistics. Hay que poner en valor la importancia de esta industria y el importante papel que se puede desarrollar en el campo de la innovación y la transformación de esta industria, siendo el camino que está llevando a cabo el clúster, además Sevilla es uno de los ejes potenciales de crecimiento”. Tamarit, también señaló que “esta jornada es fundamental para establecer una colaboración que potencie la logística en Andalucía. El que hoy participen más de 100 empresas refleja una visión compartida y el papel tan importante que la logística desempeña en el impulso de nuestra economía”.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, expresó que "para nosotros es muy importante que los empresarios de nuestro entorno, y que van a tener mucha relación con la Base Logística de Córdoba, conozcan todo el potencial del puerto sevillano y las oportunidades que ofrece, con el objetivo de intensificar nuestras relaciones comerciales".
Tras un recorrido por el recinto portuario, Rafael Carmona trasladó a las empresas del clúster Andalucía Logistics que el puerto sevillano destaca por su sincromodalidad, al combinar el transporte marítimo y el terrestre a través del ferrocarril, todo dentro del dominio público portuario. Esto se traduce en una mayor eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad en las cadenas de transporte.
Asimismo, subrayó el papel de la Zona de Actividades Logísticas, la primera del sur peninsular, con más de 200.000 m2 de naves de última generación y un polo de frío que presta servicio a todo el sur peninsular y norte de África. También, avanzó los futuros desarrollos relacionados con la transición energética y la digitalización, poniendo en valor el papel del Puerto de Sevilla como motor para el tejido empresarial de la región.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros