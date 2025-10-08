El clúster Andalucía Logistics aspira a fortalecer el sector en colaboración con Prosevillaport y el Puerto de Sevilla

El Clúster Andalucía Logistics se ha presentado formalmente ante la Autoridad Portuaria de Sevilla y la Asociación para la Promoción del Puerto de Sevilla (ProSevillaPort) en una jornada celebrada en las instalaciones del Puerto de Sevilla, marcando el inicio de colaboraciones futuras entre tres entidades clave del sector logístico andaluz.

Esta jornada, en la que se dieron cita más de cien empresas del sector, es el primer punto de unión entre las tres entidades, así como el compromiso de estas de desarrollar futuros proyectos que refuercen la competitividad del sector logístico y del transporte en la región, poniendo a Andalucía como referente a nivel nacional e internacional.

La cita comenzó con la bienvenida institucional por parte del presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, y posteriormente la intervención de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent y del presidente de Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit.

Tamarit, destacó “la importancia de Sevilla, como uno de los nodos logísticos transversales de la región, y que gracias al Puerto de Sevilla y Prosevillaport, estamos presentando el ecosistema de empresas de logística que se han incorporado a Andalucía Logistics. Hay que poner en valor la importancia de esta industria y el importante papel que se puede desarrollar en el campo de la innovación y la transformación de esta industria, siendo el camino que está llevando a cabo el clúster, además Sevilla es uno de los ejes potenciales de crecimiento”. Tamarit, también señaló que “esta jornada es fundamental para establecer una colaboración que potencie la logística en Andalucía. El que hoy participen más de 100 empresas refleja una visión compartida y el papel tan importante que la logística desempeña en el impulso de nuestra economía”.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, expresó que "para nosotros es muy importante que los empresarios de nuestro entorno, y que van a tener mucha relación con la Base Logística de Córdoba, conozcan todo el potencial del puerto sevillano y las oportunidades que ofrece, con el objetivo de intensificar nuestras relaciones comerciales".

Tras un recorrido por el recinto portuario, Rafael Carmona trasladó a las empresas del clúster Andalucía Logistics que el puerto sevillano destaca por su sincromodalidad, al combinar el transporte marítimo y el terrestre a través del ferrocarril, todo dentro del dominio público portuario. Esto se traduce en una mayor eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad en las cadenas de transporte.

Asimismo, subrayó el papel de la Zona de Actividades Logísticas, la primera del sur peninsular, con más de 200.000 m2 de naves de última generación y un polo de frío que presta servicio a todo el sur peninsular y norte de África. También, avanzó los futuros desarrollos relacionados con la transición energética y la digitalización, poniendo en valor el papel del Puerto de Sevilla como motor para el tejido empresarial de la región.