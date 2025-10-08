El centro comercial La Sierra contará con un gimnasio Fitness Park el próximo año

Fitness Park llegará en el primer semestre del próximo año a La Sierra, reforzando la apuesta del centro por ofrecer experiencias completas a sus clientes. Los centros comerciales están evolucionando hacia espacios que combinan compras, ocio y bienestar, y La Sierra inicia una nueva etapa para posicionarse a la vanguardia de esta tendencia, brindando la posibilidad de disfrutar de deporte y bienestar sin salir del centro.

Fitness Park Córdoba-La Sierra ofrecerá a sus socios una experiencia de entrenamiento completa y diferenciada, con espacios para musculación libre y guiada, powerlifting, cross training, entrenamiento funcional, cardio y mucho más. Su enfoque en la fuerza y el rendimiento, junto con un diseño moderno y puntero, lo convierte en un gimnasio de referencia para quienes buscan entrenamientos eficaces y adaptados a sus objetivos.

Interior de un gimnasio Fitness Park. / CÓRDOBA

Actualmente, Fitness Park es líder en Francia, está presente en Portugal y cuenta con más de 65 clubes en más de 50 municipios de España. Una de las principales ventajas para los socios es que pueden acceder a todos los centros de la red en todo el mundo. La marca combina equipamiento de última generación, zonas de entrenamiento diferenciadas y un horario flexible de 6 a.m. a 1 a.m., los 365 días del año, ofreciendo un fitness de calidad y accesible.

Con esta incorporación, La Sierra refuerza su mix comercial consolidando su amplia oferta junto a marcas líderes como Sfera, Stradivarius, Pull&Bear, Krack, Mango, Pandora, Normal, Álvaro Moreno, TGB, H&M, Springfield, Décimas o Adidas, entre otras.