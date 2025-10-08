En colaboración con Adecco
El centro comercial La Sierra acoge un taller gratuito con claves para introducirse en el mercado laboral
El centro comercial realiza estas charlas de la mano de Adecco en un evento que tendrá lugar el 23 de octubre
El centro comercial La Sierra acoge el próximo 23 de octubre un taller con claves para todas aquellas personas que desean introducirse en el mercado laboral. Este evento se realiza de la mano de Adecco y tendrá lugar de 11:00 a 12:30 horas en la sala regional del hipermercado Carrefour, según ha informado el centro comercial en un comunicado.
Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y productividad, desarrolla estas sesiones para las que ya se encuentran disponibles las inscripciones.
El objetivo principal de las formaciones, indican en su comunicado, es mejorar el grado de inserción laboral de los asistentes, así como proporcionar asesoramiento a la hora de buscar empleo por parte de profesionales.
Durante los talleres, los participantes obtendrán las claves para realizar una buena entrevista, redactar un currículum y crear su marca personal, entre otros temas relevantes.
En concreto, todas las personas interesadas en asistir y conocer de primera mano las claves para mejorar su entrada o desarrollo en el mundo laboral deberán rellenar el formulario de inscripción a través de la página web de Adecco, que también se encuentra disponible en la web de La Sierra (www.centrocomerciallasierra.com).
En esta ocasión, la charla no solo podrá seguirse de manera presencial de 11:00 a 12:30 horas, sino también mediante la propia plataforma de Adecco, que ofrecerá el evento en streaming de manera completamente gratuita para todos los interesados.
