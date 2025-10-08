Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En colaboración con Adecco

El centro comercial La Sierra acoge un taller gratuito con claves para introducirse en el mercado laboral

El centro comercial realiza estas charlas de la mano de Adecco en un evento que tendrá lugar el 23 de octubre

Imagen del centro comercial La Sierra.

Imagen del centro comercial La Sierra. / CÓRDOBA

El centro comercial La Sierra acoge el próximo 23 de octubre un taller con claves para todas aquellas personas que desean introducirse en el mercado laboral. Este evento se realiza de la mano de Adecco y tendrá lugar de 11:00 a 12:30 horas en la sala regional del hipermercado Carrefour, según ha informado el centro comercial en un comunicado.

Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y productividad, desarrolla estas sesiones para las que ya se encuentran disponibles las inscripciones.

El objetivo principal de las formaciones, indican en su comunicado, es mejorar el grado de inserción laboral de los asistentes, así como proporcionar asesoramiento a la hora de buscar empleo por parte de profesionales.

Durante los talleres, los participantes obtendrán las claves para realizar una buena entrevista, redactar un currículum y crear su marca personal, entre otros temas relevantes.

En concreto, todas las personas interesadas en asistir y conocer de primera mano las claves para mejorar su entrada o desarrollo en el mundo laboral deberán rellenar el formulario de inscripción a través de la página web de Adecco, que también se encuentra disponible en la web de La Sierra (www.centrocomerciallasierra.com).

En esta ocasión, la charla no solo podrá seguirse de manera presencial de 11:00 a 12:30 horas, sino también mediante la propia plataforma de Adecco, que ofrecerá el evento en streaming de manera completamente gratuita para todos los interesados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
  3. Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
  4. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  5. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  6. Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
  7. El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
  8. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros

Masiva presencia de jóvenes en la 1ª Feria del Empleo del distrito Sur

Masiva presencia de jóvenes en la 1ª Feria del Empleo del distrito Sur

La rentabilidad de la vivienda cae en Córdoba hasta el 6,6% en el tercer trimestre

La rentabilidad de la vivienda cae en Córdoba hasta el 6,6% en el tercer trimestre

Junta y Urbanismo niegan que se vaya a construir una 'joroba' para salvar los restos de la ronda Norte de Córdoba

Junta y Urbanismo niegan que se vaya a construir una 'joroba' para salvar los restos de la ronda Norte de Córdoba

La reapertura del edificio de los antiguos juzgados anima comercios y bares: "Ya se ven caras nuevas"

La reapertura del edificio de los antiguos juzgados anima comercios y bares: "Ya se ven caras nuevas"

Los técnicos advierten de «un proceso largo y costoso» hasta que los servicios lleguen a las parcelas de Córdoba

Los técnicos advierten de «un proceso largo y costoso» hasta que los servicios lleguen a las parcelas de Córdoba

Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba

Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba

La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades

La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades

Apartamentos de Sama Naharro: una mudanza feliz pero con linterna

Apartamentos de Sama Naharro: una mudanza feliz pero con linterna
Tracking Pixel Contents