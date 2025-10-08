El 'Black Friday' y el 'Ciber Monday' generarán más de 1.000 empleos en Córdoba

Las próximas ediciones del Black Friday y el Cyber Monday, que tendrá lugar el 28 de noviembre y el lunes 2 de diciembre, respectivamente, generará más de 1.000 empleos en Córdoba. Esa es la previsión de la empresa Randstad, que ha publicado las previsiones de contratación con motivo de ambas citas de compras online. Estas fechas, que en los últimos años se han consolidado como auténticos hitos del consumo gracias a sus ofertas y promociones, impulsan a numerosas empresas a reforzar sus plantillas para hacer frente al aumento de la demanda. Para llevar a cabo estas previsiones, Randstad ha tenido en cuenta los sectores de comercio y logística y transporte, directamente relacionados con el incremento de la actividad durante este periodo.

Randstad prevé que ambas citas generarán 18.680 contrataciones en Andalucía, un volumen que supondrá un descenso del 6,8% respecto a los 20.045 contratos que se firmaron el año pasado. Estas cifras hacen referencia a firmas de nuevos contratos para el sector del comercio, la logística y el transporte para estas fechas.

Ranking por provincias

La provincia de Sevilla liderará el volumen de contrataciones con 4.475 firmas, a pesar de registrar un descenso del 9,0% respecto al año anterior. Le seguirán Almería, con 3.610 contratos (-11,0%), y Málaga, con 3.500 (-4,0%). A continuación se sitúan Cádiz, con 2.240 firmas (-8,2%); Granada, con 1.730 (+1,5%); Huelva, con 1.245 (-9,1%); Córdoba, con 1.010 (-4,7%); y Jaén, con 870 (+1,2%). En contraste con la tendencia general a la baja, únicamente Granada y Jaén experimentarán un crecimiento en la contratación, con incrementos del 1,5% y el 1,2%, respectivamente.

"Aunque este año el volumen de contrataciones decrece en Andalucía respecto a la campaña pasada, el Black Friday sigue siendo un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte. La menor capacidad de gasto de las familias tras años de aumentos de precios y el efecto de la reforma laboral —que ha reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes— explican este descenso. En cualquier caso, esta campaña continúa marcando el inicio de la temporada navideña y supone una oportunidad esencial para dinamizar el empleo y la actividad económica en nuestro país", señala Ana Hervás, directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur y Levante de Randstad.