A Benidorm por 50 euros: arrancan las reservas del Imserso en Córdoba marcadas por la «escasez» de plazas

Los viajes del Imserso ya están a la venta. Desde este miércoles, los pensionistas pueden reservar sus vacaciones a destinos como Canarias, Palma de Mallorca o Ávila desde 50 euros. Aunque el programa ofrece 879.213 plazas para mayores de 55 años en toda España, las agencias advierten de que la oferta es «claramente insuficiente» y que en algunos destinos ya no hay disponibilidad para ciertas fechas.

Según María Rascón, de Project Travel, «quedan muy pocas plazas en muchas fechas» debido a que el sistema de reservas no se activa simultáneamente en todas las comunidades autónomas. Esto provoca que, cuando llega el turno a los andaluces, «algunos destinos ya estén en rojo». Además de los tradicionales destinos de costa —como la alicantina—, están ganando popularidad las Islas Canarias y los destinos culturales como Ávila, Segovia y Toledo. Abril y mayo son, con diferencia, los meses más solicitados.

Colas en Original Travel para reservar plazas del Imserso. / Manuel Murillo

El proceso ha abierto este miércoles exclusivamente para personas que reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad. «Por eso ha sido un día relativamente tranquilo», explica Ana María Maestre, de Viajes Calahorra. Sin embargo, advierte que la reserva en destinos sin transporte incluido es especialmente complicada. Tras casi dos décadas gestionando estos viajes, Maestre considera que esta labor «es más social que rentable» para las agencias. También critica que este año «se deben rellenar más datos», lo que ralentiza aún más el proceso.

Auge de otras empresas y soluciones

La demanda es tan alta que han surgido mayoristas turísticos para cubrir el vacío. «Los pensionistas son un público muy atractivo: tienen tiempo y dinero», apunta Maestre.

Hoy jueves se abre el cupo general para el resto de pensionistas, con precios que van desde 132,91 euros por cuatro días en una capital de provincia hasta 564,72 euros por diez días en Canarias.

Dos personas de viaje del Imserso / CÓRDOBA

Julia Brea, de Original Travel, reconoce que la campaña «ha arrancado muy bien», aunque espera que hoy sea «el verdadero caos». Como posible solución, propone subir ligeramente los precios para que más hoteles puedan participar, lo que aumentaría la oferta de plazas y destinos. Destaca, además, el auge de los viajes culturales y de interior, aunque la costa Mediterránea sigue siendo la opción favorita.

La situación ha llevado a algunas agencias a replantearse su participación. María Chacón, de Viacor, no descarta dejar de ofrecer viajes del Imserso tras más de 30 años: «Los dos últimos años han sido un desastre». Este miércoles, la jornada ha sido «súper tranquila», pero el desfase en el calendario entre comunidades genera frustración: «Muchas personas no pueden reservar en la fecha que desean». Por eso, Chacón reclama cupos por comunidades o un inicio de reservas simultáneo para todos.