El Ayuntamiento reserva dos grandes explanadas para estacionar en el Magno Vía Crucis de Córdoba

Córdoba se prepara para celebrar el Magno Vía Crucis el sábado 11 de octubre con un plan de tráfico y seguridadque prevé el despliegue de más de 500 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se espera que más de 150.000 personas acudan a este evento cofrade extrarordinario, muchas de las cuales lo harán desde muchos pueblos y ciudades de la provincia. Un toral de 80 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad en las carreteras y está previsto que se hagan controles de alcohol y drogras en unos 6 u 8 puntos de la ciudad.

Para quienes acudan a Córdoba en vehículo particular o autobús, el Ayuntamiento ha previsto dos grandes zonas para el estacionamiento: el recinto ferial de El Arenal y la explanada de la calle Guitarra. El jefe de la Policía Local de Córdoba, Juan Díaz, explicó este miércoles algunas de las claves del plan de tráfico y seguridad diseñada con ocasión del Magno Vía Crucis.

Dos grandes zonas

De este modo, el dispositivo específico de estacionamientos disuasorios destinados tanto a turismos particulares como a autobuses de El Arenal será el que concentrará la mayor parte de los aparcamientos, permitiendo un acceso rápido mediante transporte público y lanzaderas. En el recinto ferial podrán estacionar 380 autobuses, 2.700 vehículos y 400 plazas de movilidad reducida.

Por otro lado, la explanada de la calle La Guitarra, en el Campo de la Verdad, se reservará como zona complementaria para turismos y autobuses, facilitando la llegada de visitantes y agrupaciones. La distribución de estos espacios permitirá ordenar los flujos de entrada y salida, evitando congestiones en el entorno del casco histórico.

De manera coordinada, se han previsto además las siguientes medidas: refuerzo de las líneas de transporte público de Aucorsa con paradas próximas a las zonas de aparcamiento; señalización vertical y horizontal de acceso a los aparcamientos disuasorios; control y vigilancia por parte de Policía Local y personal de movilidad para dirigir el tráfico en los puntos de mayor afluencia e información al ciudadano mediante canales municipales y medios de comunicación, con el objetivo de fomentar el uso de los estacionamientos habilitados y reducir el acceso de vehículos al centro histórico .