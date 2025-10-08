Vimcorsa dice que hoy se solucionará el problema
Apartamentos de Sama Naharro: una mudanza feliz pero con linterna
Las 113 familias que estrenan los apartamentos no han podido completar su traslado por la falta de luz en zonas comunes y ascensores
Los nuevos inquilinos de los apartamentos para mayores la calle Sama Naharro, que gestiona Vimcorsa e inauguraron el 29 de septiembre los representantes de las tres administraciones promotoras (Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento), tienen hecha solo a medias la mudanza porque el edificio aún no tiene luz en las zonas comunes ni en los ascensores. Por este motivo, de momento son pocos los que han podido subir los muebles hasta sus pisos y viven ya en el edificio.
José Redondo es uno de ellos y está completamente instalado en la tercera planta con Consuelo, su pareja. «He hecho la mudanza a pulso», comenta este cordobés de 70 años que vivía hasta ahora en Villarrubia. «Tengo la suerte de estar fuerte porque he hecho deporte y me he cuidado mucho, pero la mayoría de los abuelos todavía no han podido venir», lamenta.
Los apartamentos sí tienen luz porque esos contratos los han tenido que hacer los arrendatarios directamente con las eléctricas. «Nos estamos viniendo a limpiar por las mañanas, pero los muebles de mi padre todavía no los hemos podido traer», comenta una de las hijas de Manolo, futuro inquilino de uno de los pisos de una habitación de la segunda planta. «Al vecino de al lado sí le han subido los muebles las sobrinas por las escaleras, pero el hombre no se ha podido venir porque va en silla de ruedas», añade.
Pronta solución
Desde Vimcorsa esperan que esta situación se solucione en las próximas horas, aunque indican que era algo que ya avisaron a los vecinos y la razón por la que el contrato de alquiler se firmó con una carencia de 15 días en el mes de octubre. La empresa municipal de vivienda explica que hasta el día 29 no se pudo dar de baja la luz de obra, pues había que disponer de energía en el edificio para realizar el acto público de la entrega de llaves. Pasado ese día, la constructora desinstaló la electricidad de obra y, en paralelo, el 1 de octubre Vimcorsa solicitó la contratación del suministro eléctrico. «Esto ya está contratado, a espera de que el personal de la suministradora de electricidad instale el miércoles el contador general. Por la potencia que se contrata para el edificio entero, el trámite es más lento y complejo, por eso se ha demora estos 10 días», comentan desde la empresa.
Problemas subsanables
De hecho, quitando el problema de la luz los vecinos están felices con sus nuevos hogares. Lakhdar y su mujer, por ejemplo, solo ponen dos peros: que no se pueda atornillar nada a las paredes (una de las cláusulas del contrato) y que no supieran que las viviendas venían equipadas con frigorífico y lavadora. «Hemos comprado unos electrodomésticos con los que no sabemos qué hacer ahora», explica este hombre de origen marroquí, exfuncionario de Hacienda que vive en España desde 2001 y llevaba desde hacía 15 años esperando un piso protegido.
«Por lo demás, quitando la falta de luz en los pasillos, todo en general está fenomenal, hay que decirlo», añade la hija de Manolo asegurando que la adjudicataria de la obra ha dejado a un encargado pendiente de cualquier problema: «Nosotros hemos tenido una fuga de agua, por la que se ha pujado el mueble, pero enseguida me han dicho que vienen a arreglarlo».
Mari Ángeles, hija de Manuela otra de las inquilinas de 77 años, aprovecha estos días para montar los últimos muebles: «Al ser un bajo lo hemos tenido más fácil -reconoce-. Mi madre está muy contenta y más que todo traerla aquí ha sido para que tenga vida social», explica igual de ilusionada que su progenitoria y a la espera de que el edificio de Sama Naharro se llene pronto de vida.
