Abre el plazo de inscripción al Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Córdoba, que incorpora una modalidad de IA

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha abierto el plazo de inscripción al 26º Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Córdoba. Premio Mezquita de Fotografía 2026, dotado con 16.000 euros en premios.

Los fotógrafos interesados podrán inscribirse y presentar las colecciones de tres fotografías hasta las 23.59 horas del día 29 de diciembre de 2025 atendiendo a tres temáticas. Ademas de las modalidades de tema libre y tema Córdoba, las bases incluyen una nueva modalidad para fotografías creadas con Inteligencia Artificial. Las personas interesadas podrán consultar las bases, inscribirse en el concurso y presentar sus colecciones fotográficas a través de las páginas web https://premiomezquita.es/

El jurado del concurso en fallo publico otorgará al autor ganador del Premio Mezquita 6.000 euros y trofeo. Además, el Ayuntamiento de Córdoba le propondrá la organización de una exposición individual. Otras cinco colecciones fotográficas, seleccionadas de entre las 30 finalistas, serán premiadas con 1.500 euros y diploma a cada una de ellas. El jurado otorgará un premio de 1.500 euros y diploma a una de las tres colecciones finalistas en esta modalidad.

La primera edición del Concurso Nacional de Fotografía Ciudad de Córdoba. Premio Mezquita de Fotografía se celebró en el año 1983 y desde su inicio ha contado con la colaboración de la Asociación Fotográfica Cordobesa (Afoco). “Después de más de 40 años de la primera convocatoria, el Ayuntamiento de Córdoba impulsa la vigésimo sexta edición de uno de los concursos de fotografía que es un referente de los concursos fotográficos a nivel nacional para los profesionales y aficionados a la fotografía de nuestro país”, ha indicado la teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás. Esta afirmación está avalada por algunos datos que evidencian la importancia del concurso en sus veinticinco ediciones anteriores, como el hecho de que han sido mas de 5.000 los autores que han participado en el mismo.

Parte del Archivo Municipal

Las fotografías premiadas a lo largo de su historia actualmente forman parte de los fondos fotográficos del Archivo Municipal de Córdoba, generándose una de las colecciones fotográficas municipales mas importantes del país. Mas aún considerando que algunos de los ganadores del premio son actualmente referentes en el mundo de la fotografía, como Antonio Corvasí, Jesús Jaime Mota, López Saguar, José María Mellado, Lester Po Fun, Juan Vacas, Lola Araque o Manuel Lama.

En la última edición del concurso el ganador del Premio Mezquita fue otorgado a José Antonio Grueso por su colección ‘Día de Feria’. En la última edición del concurso (2024) se recibieron 1.283 fotografías de 351 fotógrafos que presentaron sus colecciones (138 al tema Córdoba y 333 al tema libre).

El Premio Mezquita se ha distinguido desde sus primeras ediciones por la selección de jurados, profesionales de reconocido prestigio, que proceden de mundos artísticos y creativos distintos al exclusivamente fotográfico, lo que le confiere una cualificada valoración artística de las imágenes premiadas.