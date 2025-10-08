1ª Feria del Empleo: jóvenes en busca de su primera oportunidad y empresas en busca de fontaneros o electricistas

Nagore y Judit, del colegio Córdoba, atendían atentas las explicaciones que les daban en uno de los expositores de la 1ª Feria del Empleo del distrito Sur.A sus 14 años les queda todavía lejos el mercado laboral, pero son conscientes de que hay que ir tomando decisiones. Estas amigas eran este miércoles dos de las muchas personas que pasaron por la plaza de la Unidad, del Sector Sur, donde el Ayuntamiento de Córdoba, gracias a los fondos Eracis+, ha ofrecido una amplia oferta formativa y laboral para un perfil heterogéneo de demandantes de empleo. Entre las profesiones a las que se han podido acercar jóvenes de varios institutos de la zona y algunos que llegaron por libre o a través de fundaciones estaban el socorrismo, la peluquería y la cosmética, trabajador del campo o del sector del metal, así como el Ejército, la Policía Nacional y la Policía Local, cuyos agentes impartieron charlas informativas.

Hatim, Ayoub, Rafik y Walid, cuatro chavales marroquíes de 18 años acudieron al evento con sus curriculums bajo el brazo en busca de una oportunidad. Acompañados por dos orientadoras de la Fundación Samu, estos chicos eran conscientes de que lo tienen todavía un poquito más difícil que el resto, porque compiten con otros que tiene más formación. «Tienen muchas ganas de trabajar», defendía una de sus monitoras.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, asistió a la inauguración de la I Feria de Empleo del distrito Sur. / Manuel Murillo

Fontanero, electricista o soldador

Dispuestos a ofrecer esa oportunidad tan deseada estaban las responsables de MetalCórdoba, Rosa y Esperanza. La asociación representa a 170 empresas de la provincia vinculadas con el metal que buscan personas dispuestas a trabajar como fontanero, electricista, soldador o de mozo de almacén. «Cuando nuestras empresas asociadas necesitan cubrir algún puesto tiran de nosotros que hacemos una preselección y además también impartimos esos cursos de formación porque somos entidad homologada para darlos relacionados a esa demanda», comenta Esperanza.

Un militar de la Brigada Guzmán el Bueno, en la 1ª Feria del Empleo del distrito Sur. / Manuel Murillo

Para orientar a los jóvenes, además de las empresas que acudieron a la feria para buscar trabajadores potenciales como la cooperativa agrícola Aben Calez, de Fernán Núñez, una veintena de entidades del tercer sector ofrecían asesoramiento e información y a veces bonificaciones o becas si se completa el itinerario formativo. Enrique Molina, de Aforcade, explicaba a un grupo el proyecto Integrales Jóvenes, dirigido a chicos de entre 18 u 29 años desempleados e inscritos en el Programa de Garantía Juvenil. «Nosotros ayudamos a estos jóvenes haciéndoles un itinerario sociolaboral, en principio con una sesión de orientación donde hacen su currículum y les ayudamos en la búsqueda activa de empleo enlazado con una formación específica. Ahora estamos haciendo dos cursos de almacenamiento de carnicería, con Piedra, y otro de almacén, con Grupo San Cristóbal y Alzara», comenta.