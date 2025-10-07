UGT denuncia una nueva agresión a una vigilante de seguridad en el hospital Reina Sofía

El Comité de Empresa, la Sección Sindical de UGT en Securitas Córdoba y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (UGT FeSMC) Córdoba, han denunciado y condenado hoy “con la máxima firmeza la agresión sufrida por una compañera vigilante de seguridad durante el desempeño de sus funciones en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba”, según señalan desde la federación ugetista.

Según fuentes del sindicato, los hechos tuvieron lugar UGTdenuncia una nueva agresión a una vigilante de seguridad en el Reina Sofía, alrededor de las 2:45 horas, cuando la vigilante se encontraba sola en la puerta de acceso a Urgencias. En ese momento, indican, un usuario que acababa de llegar al centro se acercó a la trabajadora y, tras tenderle la mano en un aparente gesto de saludo, le retorció bruscamente el brazo sin motivo alguno, en un intento de reducirla físicamente.

Ante esta agresión inesperada, siguen las mismas fuentes, la compañera logró zafarse y solicitó apoyo inmediato a sus compañeros, quienes acudieron con rapidez y consiguieron reducir al agresor, restableciendo el orden y garantizando la seguridad de los presentes. La trabajadora resultó con contusiones en el brazo y un fuerte dolor en la muñeca, por lo que tuvo que ser atendida en el propio servicio de Urgencias y posteriormente, interpuso la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Córdoba.

Casos muy frecuentes

Tanto UGT FeSMC como el Comité de Empresa de Securitas Córdoba han mostrado su más rotundo rechazo ante este tipo de agresiones que, lamentablemente, subrayan, “se repiten con frecuencia y que ponen de manifiesto la vulnerabilidad del personal de seguridad privada, especialmente en servicios de alto riesgo como el sanitario”.

La federación ugetista ha reiterado, una vez más, su exigencia de que los vigilantes de seguridad sean reconocidos legalmente “como agentes de la autoridad cuando actúan en el ejercicio de sus funciones, ya que ese reconocimiento dotaría de una mayor protección jurídica a estos profesionales, que día tras día velan por la seguridad de las personas y las instalaciones”.

Asimismo, desde UGT FeSMC “instamos a la empresa Securitas Seguridad España S.A. y a las Administraciones públicas competentes a reforzar los medios humanos y materiales en servicios hospitalarios, y a establecer protocolos efectivos de prevención y actuación ante situaciones violentas”, ha destacó su secretario general, Juan Martínez.

Desde UGT y el Comité de Empresa han expresado “todo nuestro apoyo, solidaridad y afecto a la compañera agredida, deseándole una pronta y completa recuperación, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por la dignidad, el respeto y la seguridad de todos los profesionales de la seguridad privada”.

Además, da la casualidad de que estos hechos hayan sucedido después de la petición realizada por UGT FeSMC hace tan solo unas semanas por el poco personal existente en el Hospital Provincial a partir de las 22 horas, solicitud a la que, ha señalado Martínez, “nos respondieron que no estaban obligados a aumentar el personal de seguridad”.