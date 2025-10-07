Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El ambiente en los negocios en la zona de los antiguos juzgados tras la reapertura, las imágenes de los pueblos expuestas en las iglesias de Córdoba antes del Magno Vía Crucis y los desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Madrid, en el foco de la información vespertina

Ambiente en los negocios de la zona de los antiguos juzgados.

Ambiente en los negocios de la zona de los antiguos juzgados. / Victor Castro

La apertura de la Delegación del Gobierno de la Junta en el edificio de los antiguos juzgados está revitalizando los negocios de la zona. Comercios y bares tienen esperanza en que este hecho atraiga más clientela y ambiente a su barrio. Por otra parte, Córdoba se prepara para el Magno Vía Crucis de este sábado y varias iglesias de la capital acogen ya imágenes de los pueblos que ya se pueden visitar antes de la gran cita cofrade. Te contamos dónde puedes encontrar cada una de ellas. Por último, alzamos la vista de lo local a la capital española por un trágico suceso que tiene en vilo al país. Un edificio en obras se ha derrumbado en el centro de Madrid. Hay varias personas desaparecidas.

Además, destacamos estas otras noticias:

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
  3. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  4. Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
  5. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  6. Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
  7. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  8. El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'

Varias iglesias de la capital acogen ya a imágenes de la provincia que participarán en el Magno Vía Crucis

Las mejores fotografías y vídeos del Magno Vía Crucis de Córdoba: aquí tienes todas las imágenes participantes

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La reapertura del edificio de los antiguos juzgados anima comercios y bares: "Ya se ven caras nuevas"

David Dorado afirma en el juicio que "firmaba toda la documentación sin leerla"

El Gobierno central destina 600.000 euros para el mantenimiento de las plazas de Medicina de la UCO

Córdoba se convierte en altavoz de la salud mental con la decimoctava edición de los Premios Andalucía

Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba

