La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El ambiente en los negocios en la zona de los antiguos juzgados tras la reapertura, las imágenes de los pueblos expuestas en las iglesias de Córdoba antes del Magno Vía Crucis y los desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Madrid, en el foco de la información vespertina
La apertura de la Delegación del Gobierno de la Junta en el edificio de los antiguos juzgados está revitalizando los negocios de la zona. Comercios y bares tienen esperanza en que este hecho atraiga más clientela y ambiente a su barrio. Por otra parte, Córdoba se prepara para el Magno Vía Crucis de este sábado y varias iglesias de la capital acogen ya imágenes de los pueblos que ya se pueden visitar antes de la gran cita cofrade. Te contamos dónde puedes encontrar cada una de ellas. Por último, alzamos la vista de lo local a la capital española por un trágico suceso que tiene en vilo al país. Un edificio en obras se ha derrumbado en el centro de Madrid. Hay varias personas desaparecidas.
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados anima comercios y bares: "Ya se ven caras nuevas"
- Varias iglesias de la capital acogen ya imágenes de la provincia que participarán en el Magno Vía Crucis
- Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid: se busca a tres hombres y una mujer desaparecidos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Un día con la Guardia Civil: un millar de alumnos de Córdoba descubren su trabajo en una jornada de puertas abiertas
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Junta y Urbanismo niegan que se vaya a construir una 'joroba' para salvar los restos de la ronda Norte de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba admite un total de 294 solicitudes en el segundo lote de ayudas por el cheque-bebé
- David Dorado afirma en el juicio que "firmaba toda la documentación sin leerla"
Agricultura
Cultura
- La Feria del Libro de Córdoba: fechas, autores y actividades en su 50 aniversario
- La cordobesa Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo 2025 por un trabajo que: «nace del amor y de querer hacer bien las cosas»
Provincia
- Reabre al tráfico una de las principales calles de Lucena tras su renovación integral
- El IES Álvarez Cubero de Priego opta a uno de los Premios Pioneros en los ODS de Nueva York
Andalucía
- La Junta reforzará su plan de choque contra los retrasos en los cribados: "No vamos a escatimar ni un solo euro"
- Amama ultima su demanda colectiva e incorpora casos de "varias mujeres muertas por retrasos" en el cribado
España
- El Gobierno aprueba la norma que regula el uso medicinal del cannabis sin un listado cerrado de indicaciones
Deportes
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'