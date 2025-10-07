Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 7 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La llegada de servicios a las parcelas de Córdoba, la entrevista al presidente de la Audiencia Provincial y los nuevos carnets de taxis abren la crónica del día

Acceso a la urbanización El Sol, a la que Urbanismo aprobará este martes el proyecto de reparcelación.

Acceso a la urbanización El Sol, a la que Urbanismo aprobará este martes el proyecto de reparcelación. / A.J. GONZÁLEZ

Córdoba

Los parcelistas de Córdoba celebran la llegada de servicios a sus casas después de "una vida esperando". Urbanismo da hoy un importante paso para la regularización de El Sol mientras tramita servicios básicos para La Perla I y II, El Aljarafe y Maravillas del Aeropuerto. Por otra parte, el nuevo presidente de la Audiencia Provincial del Córdoba, Miguel Ángel Pareja, explica en una entrevista sus objetivos al frente de los juzgados. Asegura que pretende acercar la justicia a la ciudadanía y reclama más jueces. Y por último, el Ayuntamiento quiere mejorar la movilidad de la ciudad concediendo una treintena de nuevos carnets para conducir taxis, aunque no dará nuevas licencias hasta que un estudio determine si es necesario.

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 7 de octubre de 2025

Varias iglesias de la capital acogen ya a imágenes de la provincia que participarán en el Magno Vía Crucis

Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»

El Ayuntamiento concede 36 nuevos carnets de taxis a la espera del estudio para incrementar las licencias en Córdoba

Anidan organiza una cena solidaria en Córdoba para su casa de acogida en Kenia

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros

Fallece el psiquiatra Manuel Trujillo, vicepresidente de la Fundación Castilla del Pino

