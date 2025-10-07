Los parcelistas de Córdoba celebran la llegada de servicios a sus casas después de "una vida esperando". Urbanismo da hoy un importante paso para la regularización de El Sol mientras tramita servicios básicos para La Perla I y II, El Aljarafe y Maravillas del Aeropuerto. Por otra parte, el nuevo presidente de la Audiencia Provincial del Córdoba, Miguel Ángel Pareja, explica en una entrevista sus objetivos al frente de los juzgados. Asegura que pretende acercar la justicia a la ciudadanía y reclama más jueces. Y por último, el Ayuntamiento quiere mejorar la movilidad de la ciudad concediendo una treintena de nuevos carnets para conducir taxis, aunque no dará nuevas licencias hasta que un estudio determine si es necesario.

