La actualidad del martes 7 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La llegada de servicios a las parcelas de Córdoba, la entrevista al presidente de la Audiencia Provincial y los nuevos carnets de taxis abren la crónica del día
Los parcelistas de Córdoba celebran la llegada de servicios a sus casas después de "una vida esperando". Urbanismo da hoy un importante paso para la regularización de El Sol mientras tramita servicios básicos para La Perla I y II, El Aljarafe y Maravillas del Aeropuerto. Por otra parte, el nuevo presidente de la Audiencia Provincial del Córdoba, Miguel Ángel Pareja, explica en una entrevista sus objetivos al frente de los juzgados. Asegura que pretende acercar la justicia a la ciudadanía y reclama más jueces. Y por último, el Ayuntamiento quiere mejorar la movilidad de la ciudad concediendo una treintena de nuevos carnets para conducir taxis, aunque no dará nuevas licencias hasta que un estudio determine si es necesario.
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia provincial: «Tenemos derecho a protestar, pero hay que ponerse a trabajar también»
- El Ayuntamiento concede 36 nuevos carnets de taxis a la espera del estudio para incrementar las licencias en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
- El mapa de ruido propone limitar las molestias sonoras en los eventos del Ayuntamiento de Córdoba
- Abre la Delegación del Gobierno de la Junta en el edificio de los antiguos juzgados de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
- El Ayuntamiento cambia la elección de los Reyes Magos y será Gaspar el designado por sorteo
- Aucorsa mantiene los servicios especiales de fútbol para los partidos del Córdoba y el bonobús tendrá la imagen del club
Cofradías
- Varias iglesias de la capital acogen ya a imágenes de la provincia que participarán en el Magno Vía Crucis
Provincia
- El centro comercial abierto de Lucena dinamiza octubre con tres acciones de promoción y visibilidad
- El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
- El PSOE llevará mociones a los plenos pidiendo un plan de choque para las pruebas de cáncer de mama
Andalucía
- Adiós a los coches de caballos en Málaga: entra en vigor la extinción de licencias
- El Ministerio auditará los fallos del cribado de cáncer y reclama a la Junta los informes desde 2020
Cultura
España
- Begoña Gómez pide al juez Peinado que reclame el listado de asesores de cónyuges de presidentes del Gobierno
Deportes
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura