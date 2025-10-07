Satse recoge firmas para acabar con la "infradotación de enfermeras" que sufre el Reina Sofía

El Sindicato de Enfermería Satse-Córdoba continúa recogiendo firmas solicitando la ampliación de la plantilla de enfermeras del Hospital Reina Sofía. Ante la "infradotación" que sufre el centro y que ha llevado al "colapso asistencial" en determinadas unidades.

Satse lamenta que la situación de "falta de enfermeras sufrida durante el verano" en el centro le dé la razón al sindicato en sus reivindicaciones, ya que se ha agravado la "histórica infradotación que sufrimos en comparación con el resto de hospitales andaluces". La situación ha llegado a tal extremo que muchas enfermeras "han tenido que hacer turnos extras para que los turnos de trabajo estuviesen mínimamente cubiertos", señala el sindicato en en una nota. Satse asevera que se ha sufrido un "colapso asistencial en determinadas unidades" como ha sido el caso de la UCI Pediátrica.

Por otro lado, Satse recuerda, no solo los pacientes son las víctimas de esta falta de enfermeras, sino que, "son lor proipios profesionales las que sufren día a día, en cada turno de trabajo, las consecuencias de una plantilla claramente insuficiente," También señalan que "es frecuente que una única enfermera tenga que atender hasta a 18 pacientes ingresados", por lo que se presta atención con dotaciones y ratios de enfermeras por paciente menores incluso a hospitales comarcales. En estas condiciones, afirma Satse, las enfermeras "no dan abasto a prestar atención segura y digna".