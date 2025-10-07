La rentabilidad de la vivienda cae en Córdoba hasta el 6,6% en el tercer trimestre

La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda en Córdoba para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado durante el tercer trimestre hasta el 6,6%, ya que al finalizar el verano de 2024 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,2%. Según el estudio realizado por idealista, la rentabilidad obtenida casi duplica, en el peor de los productos inmobiliarios analizados, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,3%).

Según este estudio, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable. Comprar una oficina en España para alquilarla ofrece una rentabilidad bruta del 11,5%, que se reduce desde el 11,7% que daba hace doce meses. Los locales ofrecen un rendimiento del 9,9% (9,7% hace un año) y en el caso de los garajes se sitúa en el 6,2%, por encima del 6% de septiembre de 2024.

Ranking

Entre las capitales españolas, Murcia es la que resulta más rentable, ya que alcanza el 7,7%, seguida por las ciudades de Zamora (7,5%), Lleida (7,5%), Jaén (7,4%), Huelva y Ceuta (7,1% en ambos casos). Con un 7% está la ciudad de Castellón de la Plana, y por debajo se encuentran Segovia (6,8%), Las Palmas de Gran Canaria (6,7%), Córdoba y Ávila (6,6% en ambos casos). Por el contrario, San Sebastián es la ciudad donde la rentabilidad es más reducida (3,5%), seguida por Palma (4,4%), A Coruña (4,5%), Cádiz (4,6%) y Pamplona (4,7%). En Madrid la rentabilidad alcanza el 4,8% y en Barcelona llega hasta el 5,8%.