El PSOE pide a los vecinos de Córdoba que se levanten contra "la chapuza" de la ronda Norte y rechacen el proyecto de la Junta de Andalucía para la transformación de la avenida de la Arruzafilla. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, presentó este martes la moción que el grupo municipal llevará al pleno del jueves y lamentó que esta moción sobre la ronda Norte sea la única que habla de Córdoba en la sesión del jueves: "Nos negamos a que se dediquen todas las mociones a la política nacional; aquí se debe hablar preferentemente de Córdoba porque la gente espera soluciones a sus problemas", advirtió.

Hurtado explicó que el PSOE ha mantenido reuniones con los vecinos de la ronda Norte, tanto del consejo de distrito Poniente Norte como con el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) e insistió que ninguno de estos colectivos ha pedido esta infraestructura que, además, afecta apenas a un tramo de 900 metros en la avenida de la Arruzafilla. Por este motivo, el PSOE hace un llamamiento para que los vecinos se levanten en contra de "esta chapuza", un proyecto que "ha pedido solo El Corte Inglés" y hagan lo mismo que hicieron los vecinos de Escultor Fernández Márquez en los 90 para frenar el cierre del anillo y exigir en sustitución un bulevar. Entonces, recordó Hurtado, la Junta de Andalucía (gobernada por el PSOE dio marcha atrás).

Antonio Hurtado portavoz PSOE en Córdoba / Manuel Murillo / COR

El edil socialista también mostró su extrañeza de que la Junta de Andalucía parezca tener prisa de cara a las elecciones del 2027 por acometer esta obra y señaló como muestra de ello el hecho de que hubiera adjudicado la actuación por 36 millones a pesar de saber que habría que cambiarse el trazado. En esta línea, criticó que tanto la Junta como el Ayuntamiento continúen adelante con un proyecto que "no cuenta con respaldo vecinal".

Solución en trinchera

Respecto al proyecto de la infraestructura viaria en sí, Hurtado rechazó con firmeza que la solución para sortear los restos arqueológicos pase por construir "una nueva joroba en la ciudad, además de la de Asland", algo que "multiplicará por 100" las molestias acústicas en la zona. Asimismo, volvió a defender la construcción en trinchera para salvar los hallazgos, es decir, la misma solución que se adoptó para salvar la almunia árabe encontrada en la ronda de Poniente. Esta salida, reconoció Hurtado, será más costosa pero evitará lo que a su juicio será "una chapuza".