Matronas cordobesas ofrecen asesorías de lactancia gratuitas y talleres en el Colegio de Enfermería

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra esta semana en España, el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba organiza este miércoles una jornada dirigida a todas las mujeres y familias cordobesas, en la que las embarazadas y madres en periodo de lactancia que acudan podrán acceder a asesorías de lactancia gratuitas a cargo de cuatro matronas cordobesas.

Al mismo tiempo, se desarrollará un taller sobre Estrategias de lactancia para la madre trabajadora y una posterior mesa redonda sobre lactancia con la participación de enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología (matronas), en Familiar y Comunitaria, y en Enfermería Pediátrica; así como representantes de grupos de apoyo a la lactancia de toda la provincia.

Esta jornada se celebrará mañana, miércoles 8 de mayo, a partir de las 17.00 horas, bajo el lema Apoyar la lactancia materna es cosa de todos; y en ella informarán a los ciudadanos y a los medios de comunicación profesionales del grupo de trabajo de las enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, como Irene Barba, encargada del citado taller; y Anabel González, una de las matronas que realizará las asesorías de lactancia gratuitas.