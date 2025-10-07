El miércoles 8 de octubre
Matronas cordobesas ofrecen asesorías de lactancia gratuitas y talleres en el Colegio de Enfermería
Enfermeras especialistas organizan una serie de iniciativas por la Semana Mundial de la Lactancia Materna
Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra esta semana en España, el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba organiza este miércoles una jornada dirigida a todas las mujeres y familias cordobesas, en la que las embarazadas y madres en periodo de lactancia que acudan podrán acceder a asesorías de lactancia gratuitas a cargo de cuatro matronas cordobesas.
Al mismo tiempo, se desarrollará un taller sobre Estrategias de lactancia para la madre trabajadora y una posterior mesa redonda sobre lactancia con la participación de enfermeras especialistas en Obstetricia y Ginecología (matronas), en Familiar y Comunitaria, y en Enfermería Pediátrica; así como representantes de grupos de apoyo a la lactancia de toda la provincia.
Esta jornada se celebrará mañana, miércoles 8 de mayo, a partir de las 17.00 horas, bajo el lema Apoyar la lactancia materna es cosa de todos; y en ella informarán a los ciudadanos y a los medios de comunicación profesionales del grupo de trabajo de las enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, como Irene Barba, encargada del citado taller; y Anabel González, una de las matronas que realizará las asesorías de lactancia gratuitas.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'