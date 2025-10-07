Junta de Andalucía y Urbanismo niegan que se vaya a construir una 'joroba' para salvar los restos de la ronda Norte

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, ha salido al paso de las críticas del PSOE sobre la ronda Norte de Córdoba para desmentir "de forma contundente la llamada joroba" que según el portavoz socialista, Antonio Hurtado, quiere construir la Junta de Andalucía para sortear los restos arqueológicos hallados. "Sus afirmaciones son completamente falsas y solo buscan ocultar su inacción sobre este proyecto que prometieron en 2005”. En esta misma línea, se ha pronunciado también el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, que ha exigido este martes al portavoz del PSOE que "deje de difundir bulos", ya que "nunca ha estado prevista una joroba en el trazado del proyecto. Ni ahora ni nunca", ha indicado Torrico, que ha recordado al socialista que la decisión sobre el trazado de esta vía corresponde a la Junta de Andalucía y "se tomará fundamentada en criterios técnicos y siempre en función de los informes presentados". Granados y Torrico han reaccionado con sendos comunicados a la rueda de prensa realizada esta mañana por Antonio Hurtado, en la que ha llamado a los vecinos de la avenida de la Arruzafilla a levantarse ante "la chapuza" que, a su juicio, quiere hacer la Junta de Andalucía en la ronda Norte.

Respuesta de la Junta

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados ha recordado que desde 2004 se vienen estudiando distintos recorridos para la ronda Norte, con el objetivo de mejorar la movilidad y descongestionar la ciudad. Sin embargo, cuando el actual gobierno llegó al poder se encontró con un proyecto "abandonado" desde 2005, prometido por la entonces alcaldesa Rosa Aguilar y que el PSOE, en la Junta, nunca ejecutó.

“Desde entonces, nos pusimos a trabajar mano a mano con el Ayuntamiento y los vecinos, manteniendo numerosas reuniones de seguimiento, análisis y coordinación”, ha explicado Granados. “Este trabajo culminó en un proceso participativo exhaustivo, con la celebración de una asamblea vecinal, en la que los propios ciudadanos pudieron aportar sus opiniones y consensuar el proyecto final. Este método garantiza transparencia y participación, algo que el PSOE nunca aplicó cuando gobernaba”, asegura Granados en su nota de prensa.

La delegada territorial ha recordado, además, que la ronda Norte es un proyecto estratégico y fundamental para la ciudad de Córdoba, no solo por su impacto en la movilidad, sino también por su contribución a la seguridad vial, la reducción del tráfico en el centro urbano y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.

Carmen Granados ha reiterado que “mientras el PSOE se dedica a inventar bulos y criticar sin aportar soluciones, nosotros hacemos realidad un proyecto que ellos nunca supieron ejecutar. La Ronda Norte avanza gracias a la participación ciudadana, la colaboración con el Ayuntamiento y la firme apuesta de la Junta de Andalucía por Córdoba”.

La delegada territorial ha subrayado que este proyecto refleja el compromiso del Gobierno andaluz de impulsar infraestructuras modernas y sostenibles, basadas en la transparencia, la planificación y el consenso, asegurando que Córdoba disponga de soluciones de movilidad eficaces, seguras y adaptadas a las necesidades de todos sus ciudadanos.

A.J.González Córdoba Restos yacimiento arqueológico complejo religioso de la avenida de la Arruzafilla Ronda Norte / AJ González / COR

Críticas de la GMU

Torrico ha indicado que "ya que hablamos de jorobas, lo que realmente joroba al portavoz socialista es que el Gobierno de Juanma Moreno haya desbloqueado un proyecto que llevaba más de 15 años paralizado y frenando el desarrollo de la ciudad; lo mismo que se puede decir de la Variante Oeste o la Variante Sur, infraestructuras clave para Córdoba que llevan años paralizadas por la inacción del Gobierno del PSOE que, igualmente, lleva años bloqueando las paradas del Cercanías en el Parque Joyero o en Levante mientras seguimos sufriendo a diario el caos ferroviario de la Alta Velocidad que repercute muy negativamente en Córdoba".

En este sentido, el presidente de la Gerencia de Urbanismo ha indicado que "Hurtado intenta, a base de bulos, paralizar un proyecto que cuenta con un amplio respaldo social por parte de los vecinos del entorno. De hecho este apoyo se pudo comprobar expresamente en la asamblea que se celebró con los residentes de la zona y que fue totalmente abierta a la asistencia y a la participación", ha señalado Torrico, que ha recordado al portavoz socialista que "la culminación del tramo autonómico de la ronda Norte es, ante todo, un proyecto de ciudad que el PSOE tuvo años y años paralizado cuando gobernaba en la Junta de Andalucía con un proyecto irrealizable tanto desde el punto de vista de los costes, como desde el punto de vista técnico". Es por todo ello que Torrico exige al portavoz del PSOE "que deje de difundir bulos y de tratar de paralizar un proyecto vital para la ciudad, consensuado y validado por los vecinos y que, en estos momentos, se está evaluando de forma seria y a partir de los informes de los expertos por parte de los responsables de la Junta de Andalucía y no en base a ocurrencias y mentiras como las del portavoz socialista".