Varias iglesias de la capital acogen ya a imágenes de la provincia que participarán en el Magno Vía Crucis

Con gran expectación comienzan a llegar a la ciudad las primeras imágenes procedentes de distintos puntos de la provincia que formarán parte del Magno Vía Crucis que se celebrará en la ciudad el próximo sábado 11 de octubre.

Así, desde este domingo preside el altar mayor de la parroquia de San José y Espíritu Santo (Campo de la Verdad) la imagen del Señor de la Caridad de Pozoblanco. La cofradía celebrará el viernes 10 de octubre, a las 20.30 horas, una misa preparatoria antes de su salida de la parroquia, prevista para el sábado 11 a las 17.10 horas.

En la parroquia de San Andrés, junto a los titulares de la hermandad de la Esperanza, se puede ver en estos días la imagen de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos de la localidad cordobesa de Puente Genil, donde recibirá culto hasta su traslado a la casa hermandad de la Esperanza, desde donde partirá para participar en el Magno Vía Crucis. El traslado de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos hasta la casa hermandad de la Esperanza tendrá lugar el viernes 10 de octubre, a las 21.00 horas, acompañado musicalmente por una sección de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos de Puente Genil.

En la iglesia de San Agustín ya se encuentran entronizados en su paso los titulares de la cofradía de la Misericordia y de las Angustias de Montoro, mientras que en la basílica de San Pedro se puede ver el paso del Santo Sepulcro de El Carpio, cofradía que el pasado domingo celebró en este templo una misa de Réquiem por los fieles difuntos de la hermandad.

La Catedral también ha abierto sus puertas para acoger la sagrada imagen del Cristo de Zacatecas, procedente de la localidad de Montilla. Esta venerada talla ha sido ubicada en la capilla de San Acacio, donde permanecerá expuesta a la veneración de los fieles durante estos días tan significativos.

Llegadas históricas

El próximo jueves, 9 de octubre, llegará desde La Rambla a la iglesia de San Agustín el Cristo de la Expiración, mientras que un día más tarde, el viernes 10, la hermandad de la Coronación de Espinas de Fernán Núñez celebrará una misa de bienvenida en la basílica de San Pedro, lugar desde donde partirá hacia el primer templo de la diócesis el sábado.

Estas son solo algunas de las doce imágenes sagradas que, procedentes de distintos rincones de la provincia, llegarán a la capital en los próximos días como parte de los preparativos para este acontecimiento histórico que marcará un hito en la vida religiosa y cofrade de la ciudad.