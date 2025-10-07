Qué hacer hoy en Córdoba, martes 7 de octubre de 2025

Historia

Presentación del libro ‘Las Tendillas de Córdoba’

El Real Círculo de la Amistad acoge esta tarde la presentación del libro ‘Las Tendillas de Córdoba’. Cien años de historia de una plaza salón, de Francisco Solano Márquez. Intervendrán en el acto José María Bellido, Alcalde de Córdoba; Manuel Pimentel, editor de Almuzara, y el autor del libro, Francisco Solano Márquez.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 18.30 horas.

Exposición fotografía

‘Los latidos del silencio’

Luis González Palma. Destacado fotógrafo guatemalteco residente en Córdoba y ganador de la XII Edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, expone una selección de sus obras hasta el 30 de noviembre.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales, s/n. De 10.00 a 18.00 horas.

Documental

Proyección de ‘Derrotados, represaliados, huidos, exiliados’

Proyección del documental ‘Derrotados, represaliados, huidos, exiliados’, con guión y dirección de Nicolás Puerto Barrios. Acto organizado por la Asociación Dejadnos llorar.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala. Ronda del Marrubial, s/n. 18.00 horas.

Niños

Sesiones de lectura

Habrá sesiones de lectura del ciclo ‘La hora del cuento’ en las bibliotecas municipales Moreras y Vallehermoso, a cargo de Máximo Ortega y Lúa, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar el aforo.