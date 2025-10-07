Educación
El Gobierno central destina 600.000 euros para el mantenimiento de las plazas de Medicina de la Universidad de Córdoba
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de las subvenciones para el curso académico 2025-2026
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a siete universidades públicas de Andalucía por un total de 5.550.000 euros. La finalidad es financiar el incremento y mantenimiento de plazas de Grado en Medicina en el curso 2025-2026, atendiendo a la necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos. En el caso de Córdoba se destinan 600.000 euros para el mantenimiento de las plazas de la Universidad de Córdoba y no supone la creación de unas nuevas para este curso.
Este nuevo paquete de subvenciones permitirá financiar el gasto corriente asociado al incremento de 171 plazas de primer curso y al mantenimiento de 140 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando además la financiación de 59 plazas adicionales de tercer curso contempladas en el nuevo Real Decreto, sumando así un total de 370 plazas subvencionadas en Andalucía.
En el contexto nacional estas plazas ascienden 922 de primer curso y al mantenimiento de 642 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, así como 219 plazas adicionales de tercer curso, acumulando un total de 1.783 plazas del Grado en Medicina subvencionadas por el Gobierno en las universidades públicas por un total de 26.745.000 euros.
La financiación se desglosa en tres partidas: 13,83 millones de euros para plazas de primer curso, 9,63 millones para las de segundo curso y 3,28 millones para las de tercer curso. Las subvenciones se otorgarán de manera directa y se abonarán en uno o dos pagos anticipados, según decidan las universidades beneficiarias.
El Ministerio de Sanidad justifica esta medida en los estudios de oferta-necesidad publicados por el propio Ministerio, que evidencian una insuficiencia de egresados de Medicina respecto a las plazas ofertadas en la Formación Sanitaria Especializada (MIR) y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud. El déficit es especialmente agudo en especialidades como la Medicina Familiar y Comunitaria.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'