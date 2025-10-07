El Gobierno central destina 600.000 euros para el mantenimiento de las plazas de Medicina de la Universidad de Córdoba

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a siete universidades públicas de Andalucía por un total de 5.550.000 euros. La finalidad es financiar el incremento y mantenimiento de plazas de Grado en Medicina en el curso 2025-2026, atendiendo a la necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos. En el caso de Córdoba se destinan 600.000 euros para el mantenimiento de las plazas de la Universidad de Córdoba y no supone la creación de unas nuevas para este curso.

Este nuevo paquete de subvenciones permitirá financiar el gasto corriente asociado al incremento de 171 plazas de primer curso y al mantenimiento de 140 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando además la financiación de 59 plazas adicionales de tercer curso contempladas en el nuevo Real Decreto, sumando así un total de 370 plazas subvencionadas en Andalucía.

En el contexto nacional estas plazas ascienden 922 de primer curso y al mantenimiento de 642 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, así como 219 plazas adicionales de tercer curso, acumulando un total de 1.783 plazas del Grado en Medicina subvencionadas por el Gobierno en las universidades públicas por un total de 26.745.000 euros.

La financiación se desglosa en tres partidas: 13,83 millones de euros para plazas de primer curso, 9,63 millones para las de segundo curso y 3,28 millones para las de tercer curso. Las subvenciones se otorgarán de manera directa y se abonarán en uno o dos pagos anticipados, según decidan las universidades beneficiarias.

El Ministerio de Sanidad justifica esta medida en los estudios de oferta-necesidad publicados por el propio Ministerio, que evidencian una insuficiencia de egresados de Medicina respecto a las plazas ofertadas en la Formación Sanitaria Especializada (MIR) y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud. El déficit es especialmente agudo en especialidades como la Medicina Familiar y Comunitaria.