Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 7 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 8 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Juan José Bermúdez Herrera
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de San Rafael.
Marina Sánchez Reina
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Salud.
Antonio Adarve López
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud.
José León Rodríguez
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Ángel Tarín Ramírez
La inhumación está prevista a las 17.55 horas en el cementerio de La Fuensanta.
