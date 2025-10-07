La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: "Ya se ven caras nuevas"

La apertura del nuevo edificio administrativo de la Junta de Andalucía en la plaza de la Constitución de Córdoba capital está generando ya altas expectativas entre los comercios y bares de la zona, que comienzan a ver un cambio en sus terrazas y tiendas, con más afluencia de público que en días pasados tras la llegada de apenas 50 trabajadores de los más de 400 que habrá.

Este lunes abrió el edificio con los empleados de la Delegación del Gobierno tras la primera mudanza desde la sede de la calle San Felipe, 5. Los comerciantes de la zona lo saben y son conscientes de que todavía faltan trabajadores por llegar, por lo que esperan que haya una revitalización mucho más importante tanto en bares y restaurantes como en el comercio en general.

Luisa Gómez Bonilla regenta el Bar Cafetería Casa Luisa, en la calle Tomás de Aquino, y para ella la llegada de los primeros trabajadores ya "se nota muchísimo" y lo hace "en todo en general", ya no solo en la afluencia de público y de clientes, sino en lo que les está costando aparcar, por ejemplo, y en la carga de trabajo que están teniendo. A pesar de estos pequeños inconvenientes, para Luisa "sí es bastante positivo en todo".

Quiosco de prensa en la zona. / Víctor Castro

En su bar están dos personas por la mañana, pero "ojalá tengamos que meter a alguien más", espera tras vivir la ida de los antiguos juzgados hace ocho años, que "fue negativo por un lado, pero positivo por otro, porque llegaron otras delegaciones de la Junta" a los edificios que tiene justo enfrente, que albergan las delegaciones de Desarrollo Educativo; de Agricultura; de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la de Fomento y Vivienda, que continuarán allí.

"La cantidad de gente que va a haber en diferentes momentos a diario va a repercutir en la hostelería y en los comercios", considera Carlos Morales, gerente de El Chusneo, bar en la avenida del aeropuerto que pone desayunos, comidas y cenas. "Hemos visto ya caras nuevas, tanto en desayunos como a mediodía, y es una alegría para nosotros", expresa Morales, que explica que tiene unos cinco trabajadores para el servicio de desayunos, que este martes estaba lleno.

Álvaro Salcines, el gerente de Atípiko, es más prudente y asegura que "algo se ha notado", pero hace mucho más énfasis en la expectativa que hay para cuando el edificio esté al 100% funcionando. Sin embargo, en su bar tenía la terraza llena y "mucho trabajo" pasadas las 11.00 horas.

Una de las terrazas de la avenida del Aeropuerto. / Víctor Castro

Francisco José García regenta el quiosco de prensa que hay justo en frente del edificio y tuvo que despedir a los trabajadores de los antiguos juzgados, que dejaron huérfana la zona. García asegura que ya desde la Delegación de Gobierno le han dejado seis tarjetas de suscripción para prensa, que cree que aumentarán cuando las demás delegaciones se instalen en el lugar. "Vamos a retornar cuando esto empiece a funcionar, porque todavía no se nota mucho, tenemos que esperar para verlo", afirma y asegura que ya no solo serán los trabajadores, sino "todos los transeúntes que pasen por aquí, eso se va a notar, pero tenemos que ver cuando pase el tiempo".