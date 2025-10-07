Un día con la Guardia Civil: un millar de alumnos de Córdoba descubren su trabajo en una jornada de puertas abiertas

Más de un millar de alumnos de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Córdoba han visitado este martes la Comandancia de la Guardia Civil en su jornada de puertas abiertas y exhibición de los medios materiales con los que cuentan. Se trata de una actividad ilusionante tanto para los menores como para los profesionales y que forma parte de los actos por el Día del Pilar, patrona de este cuerpo de seguridad.

La curiosidad de los niños, ataviados con tricornios hechos de cartón, es infinita y los guardias civiles emplean toda su paciencia en mostrarles los drones, con los que han trabajado, por ejemplo, en la Dana, el helicóptero que se usa para luchar contra el narcotráfico o para colaborar en la búsqueda de desaparecidos y los vehículos como motos y coches, así como la ropa y la indumentaria, que despierta una gran interés por parte de los menores.

La Jornada de puertas abiertas de la Guardia Civil de Córdoba, en imágenes / A.J.González

La subdelegada del gobierno en Córdoba, Ana López, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia, Ramón María Clemente Castrejón, han inaugurado la jornada. El objetivo, ha destacado la subdelegada, es "intentar acercar todas las unidades de la Guardia Civil a los niños, que disfrutan mucho" de esta jornada y de estos "grandes profesionales que consiguen que nuestro día a día sea más seguro, que luchan contra el delito con un trabajo incansable de 24 horas al día, 7 días a la semana".

Cobertura del 80% en Córdoba

Por ello, el gobierno de España "quiere darles el apoyo que necesitan en cuanto a medios. Estamos incrementando las plantillas de la Guardia Civil y vamos a seguir en ese sentido". La subdelegada ha asegurado que de las 2.700 plazas nuevas plazas que han salido, todavía no se conoce cuántos vendrán para Córdoba, pero, en todo caso, "Córdoba realmente se encuentra muy bien y la cobertura de la plantilla de Guardia Civil está alrededor del 80%", mientras otras zonas de España no alcanzan el 60%.

Durante la actividad los alumnos han podido ver algunos de los medios materiales con los que cuenta la Guardia Civil en su trabajo diario, así como el que utilizan distintas especialidades del cuerpo, como el servicio aéreo. Además, han intervenido efectivos del servicio cinológico, con perros especializados en la detección de drogas, del subsector de Tráfico, de la Policía Judicial y del equipo Pegaso, entre otros. Durante el desarrollo del acto, se ha llevado a cabo un ejercicio práctico por parte de la unidad de Seguridad Ciudadana.

Los niños hacen "preguntas muy ingeniosas" y muestran su interés en saber "dónde están las armas", en detalles muy específicos sobre el funcionamiento de los medios en general o en qué hacen específicamente cada uno de los agentes. Para el CEIP Al Ándalus es primera vez en la actividad. "Han venido muy motivados y han participado en todo", valora Mariángeles Pastor, su tutora acompañante, que destaca la buena organización de la actividad y la importancia de que "los niños conozcan sobre la seguridad ciudadana".