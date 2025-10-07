Sucesos
Detenido por robar la moto a un repartidor de pizza en el Sector Sur
El arrestado, supuestamente, forcejeó con la víctima y le arrebató el vehículo en dos ocasiones, pero después se lo devolvió
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre por, presuntamente, robar la motocicleta (para después devolvérsela) a un repartidor de pizza en el barrio del Sector Sur. Los hechos han ocurrido en los primeros días de octubre, alrededor de las 23.00 horas.
Según detalla, la víctima se disponía a efectuar la entrega de un pedido a domicilio cuando un individuo que se hallaba en el lugar le pidió que le entregase esta mercancía. Ante esto, el repartidor, desconfiado de sus manifestaciones, intentó marcharse. Sin embargo, el hombre se abalanzó sobre él y, tras un breve forcejeo, se apoderó de su motocicleta, con la que comenzó a circular por la zona.
Minutos después, el autor detuvo el vehículo cerca de la víctima y sustrajo una pizza del cajón de transporte, momento en el que llegó la persona que había encargado el pedido. Acto seguido, el presunto autor del robo se dirigió de nuevo al repartidor, apropiándose nuevamente de la motocicleta mientras lo amenazaba. Finalmente, el hombre devolvió el vehículo a su propietario, quien se marchó del lugar.
La víctima puso en conocimiento de la Policía Nacional lo sucedido y los agentes lograron identificar al presunto autor, quien fue detenido en la mañana de ayer lunes, día 6 de octubre. Fue puesto a disposición de la autoridad judicial por la presunta comisión de un delito de robo con violencia e intimidación.
