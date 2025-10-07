Solidaridad
Cruz Roja reúne a instituciones, empresas y entidades sociales de Córdoba para debatir sobre derechos en riesgo
El acto ha servido además para presentar el Día de la Banderita, que la institución humanitaria celebrará en Córdoba el próximo 16 de octubre
Bajo el título “Derechos en riesgo: respuestas sociales desde Córdoba”, Cruz Roja ha celebrado esta mañana una mesa redonda en su sede provincial con el objetivo de visibilizar los retos sociales actuales y las respuestas que se están articulando desde distintos ámbitos en la ciudad.
El acto ha contado con la participación de representantes del Ayuntamiento de Córdoba (entre ellas, la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador), empresas colaboradoras como Formam Especialización, y entidades sociales como Fundación Don Bosco, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Obra Social de San Juan de Dios y Hogar Sí. Todas ellas han compartido experiencias, iniciativas y propuestas para mejorar la atención a personas en situación de vulnerabilidad, abordando temas como la infancia, la atención a los pacientes oncológicos, el sinhogarismo, las migraciones, la salud mental o las dificultades para el acceso a la vivienda.
Durante la apertura, la responsable provincial de Inmigrantes de Cruz Roja en Córdoba, Nayra Aparicio, que se encargó de conducir el acto, resumió así el sentido de la actividad y la importancia de sumar esfuerzos: “Esta jornada quiere ser un espacio de diálogo y reflexión, donde podamos compartir experiencias, retos y propuestas desde distintos ámbitos. Queremos mirar a Córdoba con ojos críticos, pero también esperanzados, reconociendo lo que ya estamos haciendo y lo que aún podemos mejorar”.
