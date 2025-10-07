Esta es la previsión de la Aemet para el Vía Crucis Magno en Córdoba: ¿adiós a la amenaza de lluvia?

Como en todo evento cofrade, los fieles siempre miran al cielo cuando se avecina la salida a la calle de las imágenes. Este sábado 11 de octubre, Córdoba vivirá una de las citas cofrades más importantes de este año con la celebración de un Vía Crucis Magno, organizado por la Agrupación de Cofradías, para conmemorar el 600 aniversario del rezo del Santo Vía Crucis en Occidente, que tuvo su origen en el año 1425 en el convento dominico de Scala Coeli de la mano del beato Álvaro de Córdoba, patrón de las hermandades cordobesas.

A la cita concurren 34 hermandades cordobesas, doce de ellas de la provincia, que recorrerán las calles de la capital durante casi doce horas con destino a la Catedral de Córdoba.

Itinerario del Vía Crucis Magno de Córdoba. / CÓRDOBA

Ante la importancia y despliegue de la cita, la pregunta es: ¿lloverá en Córdoba? La respuesta a día de hoy y atendiendo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otros portales meteorológicos, es no, la lluvia respetará el Vía Crucis Magno de Córdoba.

Un frente frío a partir del jueves

No obstante, no conviene ser confiados ante la previsión de la Aemet de cómo evolucionará la situación atmosférica en Andalucía esta semana. Así, apuntan que es probable que la situación se vuelva inestable este jueves en zonas de la mitad oriental de Andalucía con chubascos localmente tormentosos debido a un “embolsamiento frío” en altura y viento de levante en superficie.

Estas lluvias que afectarán a las provincias orientales podrían dejarse sentir el viernes en Córdoba capital con lluvia escasa y un 25% de probabilidad de chubascos en el segundo tramo de la jornada.

El tiempo en Córdoba en el Vía Crucis Magno

Para el sábado 11 de octubre, la Aemet apunta a tiempo anticiclónico con cielos poco nubosos y un 0% de probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 15 de mínima y 29 grados de máxima.

La misma previsión apunta Meteored, con cielos despejados, y una horquilla de entre 17 y 29 grados. Por su parte, el tiempo.es señala que la jornada empezará con cielos soleados y evolucionará a poco nuboso a lo largo del sábado. La máxima se situará en los 28 grados, y en el entorno de los 24º cuando lleguen las hermandades a la carrera oficial.