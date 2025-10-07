Hacemos Córdoba exige renombrar la calle Israel en repulsa al genocidio en Palestina

El portavoz del grupo municipal de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, presentó este martes la moción que llevarán al pleno de octubre que se celebrará el jueves y en la que piden renombrar la calle Israel en el Sector Sur en repulsa al genocidio en Palestina. Hidalgo entiende que la propuesta que elevan al salón de plenos no es "ni de derechas ni izquierdas, sino a derechos humanos y derecho internacional" por lo que espera que todos los grupos municipales la suscriban.

"El estado de Israel ha estado violando sistemáticamente los derechos humanos desde prácticamente su nacimiento en 1947", indicó Hidalgo para defender que Córdoba, "la ciudad de las tres culturas" no puede tener en su callejero una calle con ese nombre. Asimismo, propone cambiar el nombre de Israel por cualquiera de los que la Gerencia de Urbanismo tiene ahora en cartera o consensuar un nombre nuevo expresamente para esa calle.

En cifras

"Lo que está pasando en la Franja de Gaza es la radiografía de un genocidio", aseveró Hidalgo para a continuación citar algunos de los números puestos de manifiesto por la ONU en los últimos meses. En este sentido, recordó que han sido asesinadas 600.000 personas en estos dos años, "prácticamente esta ciudad y la provincia de Córdoba aniquiladas por el régimen sionista y genocida". Además, el 78% de los edificios de Gaza los que han resultado destruidos, lo que equivale a 250.0000 inmuebles, generando 61 millones de toneladas de escombros por las 70.000 toneladas de explosivo lanzadas, el equivalente a 6 bombas nucleares como las de Hiroshima. Asimismo, se constata la destrucción del 97% de los cultivos arbóreos y el 82% de cultivos como trigo o cebada.

"Este Ayuntamiento tiene que posicionarse con el pueblo palestino, pediremos condenar explícitamente mostrar la repulsa por el genocidio que sufre Palestina", afirmó. En la moción, además del cambio de nombre, se pide la instalación de una pancarta o algún tipo de elemento para visibilizar la repulsa del pueblo de Córdoba a lo que está sucediendo en la Franja, y expresar de manera pública el apoyo a los activistas de la flotilla y su liberación.