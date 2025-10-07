Córdoba se convierte en altavoz de la salud mental con la decimoctava edición de los Premios Andalucía

La Federación Salud Mental Andalucía ha celebrado este martes en Córdoba la decimoctava edición de los Premios Salud Mental Andalucía, un acto enmarcado en los eventos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. En esta cita, la Federación ha rendido homenaje a personas, instituciones y entidades que han destacado por su compromiso en la defensa de los derechos, la inclusión y la visibilización de la salud mental.

El momento más emotivo de la jornada ha sido la entrega de la Insignia de Oro, el máximo reconocimiento de la Federación, a la cantautora y activista social Rozalén, por su labor de sensibilización en torno a la salud mental a través de la música y la cultura. Su tema Agárrate a la vida, dedicado a la prevención del suicidio, "se ha convertido en un himno que rompe tabúes y genera conciencia". Rozalén recibió la distinción de manos de Jesús Aguirre, presidente del Parlamento Andaluz, y de Manuel Movilla, presidente de la Federación Salud Mental Andalucía.

En esta edición, la Federación ha otorgado dos menciones de honor: a la Diputación de Málaga, por su colaboración clave con el movimiento asociativo a través de AfesolL y su impulso de recursos comunitarios, y al Ayuntamiento de Huéscar (Granada), por su apoyo a Afemagra y su compromiso con la salud mental desde el ámbito local.

El premio a Entidad de reconocido prestigio ha recaído en la Hermandad del Rocío de Sevilla, por su labor solidaria y apoyo a programas de atención a personas en situación de vulnerabilidad. En la categoría de Profesional de reconocido prestigio ha sido distinguida María Antonia Peña Guerrero, exrectora de la Universidad de Huelva, por su liderazgo inclusivo y pionero en salud mental en el ámbito universitario.

El reconocimiento a Centro Educativo de reconocido prestigio se ha concedido al IES Antonio María Calero de Pozoblanco (Córdoba), por su compromiso educativo y social junto a Afemvap. En el ámbito de la investigación, la Federación ha premiado el estudio doctoral Quality of life of individuals with serious mental illness and family caregivers, de Alejandro Jesús de Medina-Moragas, por su aportación científica sobre la calidad de vida de personas con problemas graves de salud mental y sus cuidadores.

El galardón en la modalidad de Familiar ha sido para Antonio Garrido, propuesto por Asaenec, por su implicación y apoyo continuado al movimiento asociativo. En la categoría de Personas con experiencia propia en salud mental, los reconocimientos han sido para Roberto Ferrer Hernández, propuesto por FAEM, por su labor cultural y comunitaria a través de la batucada Kun Kun Cai y otras iniciativas artísticas, y para Francisco Javier Moreno de la Torre, propuesto por el Comité Pro Salud Mental, por su compromiso y defensa de los derechos desde Avance Salud Mental Sevilla y la Federación.

Gestos de gratitud a los profesionales

En su intervención, el presidente de la Federación, Manuel Movilla, subrayó que estos premios “no son solo reconocimientos, son abrazos públicos y gestos de gratitud hacia quienes acompañan y defienden los derechos de las personas con problemas de salud mental y de sus familias”.

La ceremonia, celebrada en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, concluyó con la intervención del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, quien puso en valor la labor del movimiento asociativo y reiteró la importancia de situar la salud mental como prioridad social y política. Para Jesús Aguirre, “la implicación de todas las administraciones es clave ya que tenemos muy claro que garantizar una mejor salud mental pasa por seguir trabajando de forma conjunta con federaciones y asociaciones de pacientes para garantizar la eficiencia de los recursos que se emplean, con el objetivo de salvaguardas la protección de los pacientes y su entorno”.

El acto ha contado con la asistencia de Silvia Maraver, gerente de Faisem; Ana María López Losilla, subdelegada del Gobierno en Córdoba; Pedro Calbó Roca, director general de Discapacidad; Dolores Sánchez Moreno, delegada de Inclusión; María Jesús Botella Serrano, delegada de Salud y Consumo; Bernardo Jordano de la Torre, teniente de alcalde de Córdoba y delegado de Inclusión, Accesibilidad y Movilidad; Eva Contador, teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Mayores; Rafael Casaño de Cuevas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y tesorero del CACOF; Juan Hidalgo, portavoz del Grupo Municipal Hacemos Córdoba; Rafael Cía, gerente de UNEI, junto a Manuel Velasco en representación de la entidad; Fernando Castro, responsable de FAISEM Córdoba; Rocío Parrado Parrado, presidenta de la Delegación de Córdoba del COPAO Occidental; Valeriano Lavela, secretario del Ayuntamiento de Córdoba; así como representantes parlamentarios de distintos grupos, entre ellos Beatriz Jurado (PP). El acto finalizó con una foto de familia de los premiados y autoridades, símbolo del compromiso conjunto por una sociedad más inclusiva y justa.