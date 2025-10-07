La consultora Appsur, Pyme del Año de Córdoba 2025

La empresa consultora Aplicaciones y Proyectos Personalizados del Sur S.L. (Appsur) ha sido reconocida con el premio Pyme del Año 2025 de Córdoba. La entrega del galardón se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones en un acto en el que se ha querido destacar "la importante labor de esta empresa, que le ha permitido alzarse como ganadora gracias a su compromiso con la innovación, la generación de empleo de calidad y su condición de pyme sostenible". La novena edición del Premio Pyme del Año de Córdoba ha estado convocada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba y el Banco Santander, en colaboración con la Cámara de España y Diario Córdoba, para reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana.

El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Antonio Díaz, ha señalado en la inauguración que “este premio se ha convertido en un referente en el mundo empresarial cordobés. Es una forma de dar visibilidad a la contribución de las pymes al desarrollo económico de Córdoba y provincia, de poner en valor el papel crucial y el peso de las pequeñas y medianas empresas en la economía cordobesa y española”. Díaz también ha destacado quede las cerca de 50.000 empresas con las que cuenta Córdoba, más de la mitad son autónomos.

Por su parte, la directora de Zona de Empresas de Andalucía del Banco Santander, Carmen Menéndez, ha recalcado que “con estos premios queremos reconocer la valentía, la capacidad de innovar y de crecer en un entorno cada vez más exigente de las pymes finalistas”.

Autoridades, durante la entrega de los premios Pyme del Año. / A. J. GONZÁLEZ

Aplicaciones y Proyectos Personalizados del Sur S.L. es una consultora que impulsa la digitalización de pymes y autónomos, gestionando para ellos subvenciones y ejecutando todas las soluciones digitales subvencionables. Nace en 2015 como agencia de marketing y en 2021 pivota a consultora integral.

El premio a la empresa ganadora, recogido por el CEO de Appsur, Francisco Soto. Díaz ha destacado que “la pyme del año de Córdoba tiene como misión acompañar a pymes y autónomos en su salto a la digitalización, el marketing y la innovación. Es un claro ejemplo de generación de empleo estable, formación continua e innovación transversal. En apenas 4 años ha pasado de 6 a 101 empleados, generando en 2024 57 nuevas contrataciones”.

Cuatro accésits

El jurado ha premiado a Pie de Rey Designs S.L., pyme dedicada a la fabricación de joyería en oro en todos los kilatajes, en la categoría de internacionalización, a Moresil S.L., empresa familiar con más de 70 años de experiencia en el diseño y fabricación de maquinaria agrícola, en la categoría de digitalización e innovación, a Gestoría Reina Millán S.L., especializada en trámites de vehículos y tráfico, con el accésit a la formación y el empleo, y a Geotermia Integral S.L.,empresa especialista en la aplicación de soluciones de energía geotérmica para calefacción, refrigeración y obtención de agua caliente sanitaria, en la categoría de pyme sostenible.

Salvador Fuentes entrega el áccesit a Moresil SL. / AJ González / COR

La clausura del acto ha corrido a cargo de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco.

El Premio Pyme del Año 2025 de Córdoba, en el que han participado 20 empresas, ha estado abierto a pequeñas y medianas empresas, de menos de 250 empleados, con una facturación anual inferior a los 50 millones de euros en el ejercicio 2024 y con sede social en la provincia de Córdoba. Appsur, como empresa ganadora, concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2025, que se elegirá entre los ganadores de cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2026, en un gran evento que se celebrará en Madrid.