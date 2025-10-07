Los bomberos extinguen el fuego en un coche en un concesionario de Las Quemadas

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) ha sido requerido este martes en Córdoba para apagar el fuego registrado en un coche que se hallaba en el concesionario oficial de una marca, ubicado en el polígono de Las Quemadas.

En este sentido, las fuentes consultadas indican que el siniestro ha acontecido alrededor de las 14.17 horas. Después de recibir el aviso, efectivos del parque del Granadal se han trasladado a la calle Esteban de Cabrera, donde se ubica el establecimiento.

El coche afectado es un híbrido que se encontraba dentro del concesionario. Así, las mismas fuentes detallan que los mecánicos que trabajan en el lugar han efectuado una primera extinción que los bomberos han concluido.

También indican que el siniestro no ha provocado daños en otros vehículos gracias a la intervención de esos profesionales, que lo han sectorizado evitando que las llamas se extiendan a otros espacios del concesionario.