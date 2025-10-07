Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Servicios sociales

El Ayuntamiento de Córdoba admite un total de 294 solicitudes en el segundo lote de ayudas por el cheque-bebé

En lo que va de año se han concedido un total de 637 ayudas a la natalidad por un importe de 318.500 euros

Imagen de archivo de una mujer embarazada.

Imagen de archivo de una mujer embarazada. / Córdoba

La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha admitido un total de 294 solicitudes de ayudas por el cheque-bebé correspondientes al periodo entre el 21 de mayo y el 31 de julio, ambos inclusive. El importe de este lote de ayudas asciende a un total de 147.000 euros.

En referencia a este segundo lote de ayudas, se han presentado un total de 343 solicitudes de las que 294 han sido admitidas y 47 han sido inadmitidas, la mayor parte de ellas por no cumplir con el requisito de estar empadronado en Córdoba en el momento de presentar la solucitud, y 2 desistidas por no subsanar los errores detectados en la solicitud.

De esta manera, en el presente ejercicio económico se han concedido un total de 637 ayudas a la natalidad; de las que 343 corresponden al primer lote y 294 en el segundo. El importe total de las ayudas concedidas en 2025 asciende a 318.500 euros.

Junto a esto, ya se están tramitando el tercer lote de solicitudes para estas ayudas, correspondientes al periodo entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre, ambos inclusive, en el que se han registrado un total de 227 solicitudes. De estas se han admitido 157, 20 hansido propuestas para su inadmisión, y 50 están pendientes de subsanación de errores, que finaliza el próximo 15 de octubre.

