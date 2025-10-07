Más de 30 bandas compondrán la banda sonora del Magno Vía Crucis de Córdoba

El Magno Vía Crucis de la Diócesis de Córdoba contará con más de 34 bandas procedentes de todo el territorio nacional, que acompañarán a cada una de las hermandades durante su recorrido hasta la entrada en la carrera oficial. La organización del evento informa de que, al llegar al citado punto, estas bandas se retirarán, dando paso a la música del itinerario oficial bajo la dirección de Manuel Roldán, con el programa 'La música de Dios para Córdoba', que incluirá obras de Bach, Kodály, Frisina y diversas marchas procesionales, interpretadas por quinteto de cuerda, coro sacro, piano, guitarra, trompeta y percusión.

La carrera oficial será abierta por la Banda de Guerra de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, acompañada por los guiones y banderines del Regimiento Acorazado Córdoba 10 y la Escuadra de Gastadores, que desfilarán en ese orden. Tras llegar al Patio de los Naranjos, este cuerpo militar aguardará la salida del Santísimo Cristo de Zacatecas (Montilla), al que acompañará en su recorrido.

El cierre musical del Magno Vía Crucis estará a cargo de la Agrupación Musical Santa María Magdalena de Arahal (Sevilla), que pondrá fin a la jornada, completando el acompañamiento musical del acto.

Con este despliegue, Córdoba "se convierte en escenario de un evento musical de gran magnitud, combinando el acompañamiento de bandas durante los recorridos previos con la música sacra del itinerario oficial", han apuntado desde la organización.