Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La apertura del edificio de los antiguos juzgados, el primer partido del Córdoba CF en la Copa del Rey y los proyectos millonarios que generarán más 3.300 empleos en Córdoba centran los titulares vespertinos

Apertura del edificio de los antiguos juzgados.

Apertura del edificio de los antiguos juzgados. / Victor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El edificio de los antiguos juzgados ha abierto hoy sus puertas a la ciudadanía con la incorporación de los primeros trabajadores. No obstante, aún no funciona al completo y próximamente se incorporarán el resto de delegaciones de la Junta de Andalucía que ahora se instalarán allí. En otro orden de cosas, os contamos en este boletín que el Córdoba CF se citará con el Cieza en el primer partido de la Copa del Rey que tendrá lugar a finales de este mes. Por último, destacamos las iniciativas millonarias que generarán más de 3.300 empleos en Córdoba. Ximenez, Escribano, Indra, Cunext y Aviserrano son algunas de las empresas involucradas en estos proyectos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Cultura

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  3. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  4. Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
  5. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  6. Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
  7. El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
  8. Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La clientela de Deza ha dona este fin de semana más de 7.300 euros a Cruz Roja

La clientela de Deza ha dona este fin de semana más de 7.300 euros a Cruz Roja

El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba reivindica la ‘Arquitectura que cuida’ en su día mundial

El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba reivindica la ‘Arquitectura que cuida’ en su día mundial

La Comisión de Patrimonio de Córdoba puede no pronunciarse sobre los restos arqueológicos de la ronda Norte

La Comisión de Patrimonio de Córdoba puede no pronunciarse sobre los restos arqueológicos de la ronda Norte

El alcalde de Córdoba señala la importancia de que los municipios anticipen su respuesta a la emergencias tras lo ocurrido en la DANA

El alcalde de Córdoba señala la importancia de que los municipios anticipen su respuesta a la emergencias tras lo ocurrido en la DANA

Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios acometerá la remodelación del centro cívico de la Fuensanta

Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios acometerá la remodelación del centro cívico de la Fuensanta

La Velá de las Flores: actividades culturales para jóvenes en la reapertura del Quiosco de la Trucha

La Velá de las Flores: actividades culturales para jóvenes en la reapertura del Quiosco de la Trucha

Fallece el pisquiatra Manuel Trujillo, vicepresidente de la Fundación Castilla del Pino

Fallece el pisquiatra Manuel Trujillo, vicepresidente de la Fundación Castilla del Pino
Tracking Pixel Contents