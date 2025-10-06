El edificio de los antiguos juzgados ha abierto hoy sus puertas a la ciudadanía con la incorporación de los primeros trabajadores. No obstante, aún no funciona al completo y próximamente se incorporarán el resto de delegaciones de la Junta de Andalucía que ahora se instalarán allí. En otro orden de cosas, os contamos en este boletín que el Córdoba CF se citará con el Cieza en el primer partido de la Copa del Rey que tendrá lugar a finales de este mes. Por último, destacamos las iniciativas millonarias que generarán más de 3.300 empleos en Córdoba. Ximenez, Escribano, Indra, Cunext y Aviserrano son algunas de las empresas involucradas en estos proyectos.

