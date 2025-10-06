La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La apertura del edificio de los antiguos juzgados, el primer partido del Córdoba CF en la Copa del Rey y los proyectos millonarios que generarán más 3.300 empleos en Córdoba centran los titulares vespertinos
El edificio de los antiguos juzgados ha abierto hoy sus puertas a la ciudadanía con la incorporación de los primeros trabajadores. No obstante, aún no funciona al completo y próximamente se incorporarán el resto de delegaciones de la Junta de Andalucía que ahora se instalarán allí. En otro orden de cosas, os contamos en este boletín que el Córdoba CF se citará con el Cieza en el primer partido de la Copa del Rey que tendrá lugar a finales de este mes. Por último, destacamos las iniciativas millonarias que generarán más de 3.300 empleos en Córdoba. Ximenez, Escribano, Indra, Cunext y Aviserrano son algunas de las empresas involucradas en estos proyectos.
- Abre la Delegación del Gobierno de la Junta en el edificio de los antiguos juzgados de Córdoba
- El Córdoba CF se cita con el Cieza en la primera ronda de Copa del Rey
- Varios proyectos millonarios generarán en Córdoba más de 3.300 empleos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
- El Ayuntamiento cambia la elección de los Reyes Magos y será Gaspar el designado por sorteo
- Rafael Barón, presidente de Claveles y Gitanillas: «Las empresas que se benefician del turismo deben colaborar con los patios»
- Fallece el párroco de Villarrubia Manuel Varo Arjona, una persona muy querida por su entrega pastoral y cercanía humana
- Aucorsa mantiene los servicios especiales de fútbol para los partidos del Córdoba y el bonobús tendrá la imagen del club
- La Comisión de Patrimonio de Córdoba puede no pronunciarse sobre los restos arqueológicos de la ronda Norte
- Arranca la campaña de vacunación frente a la gripe y el covid en residencias de mayores de Córdoba
Provincia
- Fallece un camionero en una colisión por alcance en la A-4, cortada en El Carpio dirección Sevilla
- El Ayuntamiento de Palma del Río pone en marcha la policía de barrio
Andalucía
- Adiós a los coches de caballos en Málaga: entra en vigor la extinción de licencias
- El Ministerio auditará los fallos del cribado de cáncer y reclama a la Junta los informes desde 2020
Cultura
España
- Begoña Gómez pide al juez Peinado que reclame el listado de asesores de cónyuges de presidentes del Gobierno
