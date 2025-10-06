Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 6 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los más de 3.300 empleos que se generarán en la provincia con varias iniciativas millonarias; los dulces que ya se elaboran en los obradores de Rute y la victoria del Córdoba CF en Zaragoza marcan el inicio de la semana

Dos empleados trabajan en uno de los obradores de Rute, que ya se encuentran a pleno rendimiento de cara a la campaña de Navidad. / Padilla

Varias iniciativas millonarias generarán más de 3.300 empleos en la provincia de Córdoba, que asiste al desarrollo de grandes proyectos, públicos o privados, en diferentes sectores de actividad. Ximenez, Escribano, Indra, Cunext, Aviserrano y otras suman una fuerte demanda de mano de obra. Es la noticia que abre informativamente una nueva semana de octubre. Y otro sector muy relevante en la provincia es el de los dulces de Rute. Sus obradores prevén la producción de un millón de kilos de este producto, mientras que la localidad se viste de gala a la espera del turismo navideño (y pre-navideño). Finalmente, no nos olvidamos de la victoria del Córdoba CF, ayer, en Zaragoza. Los blanquiverdes abandonan la zona de descenso.

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  3. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  4. Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
  5. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  6. Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
  7. El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
  8. Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura

