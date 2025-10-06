Varias iniciativas millonarias generarán más de 3.300 empleos en la provincia de Córdoba, que asiste al desarrollo de grandes proyectos, públicos o privados, en diferentes sectores de actividad. Ximenez, Escribano, Indra, Cunext, Aviserrano y otras suman una fuerte demanda de mano de obra. Es la noticia que abre informativamente una nueva semana de octubre. Y otro sector muy relevante en la provincia es el de los dulces de Rute. Sus obradores prevén la producción de un millón de kilos de este producto, mientras que la localidad se viste de gala a la espera del turismo navideño (y pre-navideño). Finalmente, no nos olvidamos de la victoria del Córdoba CF, ayer, en Zaragoza. Los blanquiverdes abandonan la zona de descenso.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Cultura

España

Internacional