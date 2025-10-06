La actualidad del lunes 6 de octubre
Varias iniciativas millonarias generarán más de 3.300 empleos en la provincia de Córdoba, que asiste al desarrollo de grandes proyectos, públicos o privados, en diferentes sectores de actividad. Ximenez, Escribano, Indra, Cunext, Aviserrano y otras suman una fuerte demanda de mano de obra. Es la noticia que abre informativamente una nueva semana de octubre. Y otro sector muy relevante en la provincia es el de los dulces de Rute. Sus obradores prevén la producción de un millón de kilos de este producto, mientras que la localidad se viste de gala a la espera del turismo navideño (y pre-navideño). Finalmente, no nos olvidamos de la victoria del Córdoba CF, ayer, en Zaragoza. Los blanquiverdes abandonan la zona de descenso.
Córdoba ciudad
- La 'mili' de los investigadores cordobeses en Europa: la provincia exporta su talento
- La Feria Cofrade de Córdoba se clausura con un multitudinario desfile de mantillas
- Entrevista | Rafael Barón: «Pedimos rehabilitar casas abandonadas del casco para que vivan los jóvenes»
- Córdoba se naturaliza a través de sus fuentes
- Comienzan los trabajos para poner las instalaciones de la nueva comisaría
- Online Flamenco, el toque de guitarra de Córdoba al mundo y del mundo a Córdoba
Provincia
- La Virgen de la Sierra regresa a la Casita Blanca de Cabra
- Homenaje al geólogo y científico francés W. Kilian
Campo
Cultura
España
Internacional
- Las posiciones de Hamás y Netanyahu chocan a las puertas de iniciar las negociaciones de paz para Gaza
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura