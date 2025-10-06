Protesta en la Ciudad de la Justicia
Los trabajadores de Violencia sobre la Mujer reclaman "refuerzos urgentes" en Córdoba
Estiman que el aumento de competencias incrementará en un 30% su carga de trabajo
Los funcionarios del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba han reclamado este lunes "refuerzos urgentes" para este órgano que desde el viernes pasado ha asumido nuevas competencias. En una protesta realizada ante la puerta de la Ciudad de la Justicia, han informado de que con la nueva ley de eficiencia su carga de trabajo se incrementa alrededor de un 30%.
En esta línea, en declaraciones a los medios de comunicación, han detallado que este juzgado cuenta con 11 funcionarios, además del letrado de la Administración de Justicia y de la jueza titular, Fátima Ortiz. Apuntan que cada año sobrepasan en un 50% la carga de trabajo que sería razonable para el juzgado.
Además, a partir del próximo enero instruirán también los asuntos de los partidos judiciales de Lucena, Pozoblanco y Cabra, por lo que estiman que sería necesario un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer para Córdoba. Precisamente, la futura sección de Violencia sobre la Mujer contará con una segunda plaza de juez a partir de 2026, pero todavía no ha sido convocada.
Estos trabajadores públicos lamentan que tienen "horarios interminables e indefinidos", realizan "jornadas de guardia diaria, muchos días sin comer", y las bajas de personal son "continuas". En este escenario, según indican, el juzgado está señalando a un año vista medidas provisionales relativas, por ejemplo, a guardias y custodias de niños o a pensiones alimenticias.
Así, recuerdan "la materia tan delicada con la que tratamos" y aseguran que el juzgado ya estaba "colapsado" antes de la entrada en vigor del cambio normativo. Los funcionarios adelantan que durante el mes de octubre pararán todos los días a las 12.00 horas ante la puerta de la Ciudad de la Justicia para visibilizar su situación y reivindicar "que se trate la violencia de género con más respeto y a nosotros también".
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos