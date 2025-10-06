Piden cárcel por estafar 85.000 euros a un amigo para un negocio de apartamentos turísticos

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará en los próximos días a un acusado de estafar, supuestamente, 85.000 euros a un amigo ofreciéndole la compra y futura explotación conjunta de un edificio de apartamentos turísticos.

El escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal afirma que el encartado, "aprovechando la estrecha relación de amistad que le unía" con el afectado, invitó a este a visitar juntos un edifico de apartamentos turísticos.

De esta forma, la víctima "pudo comprobar la buena situación del inmueble y sus posibilidades de explotación". Por otra parte, el acusado informó a su amigo acerca de la propiedad y las cargas que pesaban sobre el edificio, y después de esto le ofreció comprarlo y explotarlo conjuntamente.

Para formarlizar la operación, ambos acordaron constituir una sociedad. A partir de ese momento, la víctima realizó diversos ingresos en la cuenta personal del acusado y en la cuenta de la empresa.

Sin embargo, el Ministerio Público señala que el procesado "nunca tuvo intención de realizar el negocio que le había propuesto" y que con esta maniobra se apoderó de 85.000 euros de la víctima. Por ello, califica lo ocurrido como un delito de estafa, por el que reclama que se impongan tres años de prisión para el encartado.