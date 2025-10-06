Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ouigo lanza una promoción de billetes desde 9 euros para viajar de Córdoba a Madrid, Sevilla y Málaga

La compañía ha anunciado que ampliará su capacidad respecto a 2025, en un 14% más de plazas, gracias a cuatro nuevas frecuencias en las rutas

Un tren Ouigo estacionado en las estación de tren de Córdoba central, hace un mes.

Un tren Ouigo estacionado en las estación de tren de Córdoba central, hace un mes. / A. J. González

El operador privado de trenes de alta velocidad Ouigo, el operador de trenes de alta velocidad abre este jueves 9 de octubre, a las 10.00 horas, una nueva promoción con billetes desde 9 euros para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026 a todos sus destinos, ha informado la compañía en una nota de prensa. Desde Córdoba, se podrá viajar en estos trenes a Sevilla, Málaga y Madrid.

Con esta apertura de ventas, Ouigo ha señalado que invita a sus viajeros a descubrir cualquiera de sus 15 destinos. Los billetes, según informa Ouigo, se podrán comprar a través de la app y de la web ofcial de la empresa ferroviaria.

Mapa con las líneas de alta velocidad que opera Ouigo.

Mapa con las líneas de alta velocidad que opera Ouigo. / Ouigo

Además, para que nadie se quede sin su billete, la compañía ha anunciado que ampliará su capacidad respecto a 2025, en un 14% más de plazas, gracias a cuatro nuevas frecuencias en las rutas de:

  • Madrid - Barcelona: la compañía comenzará a ofrecer un total de 12 circulaciones, teniendo 8 de estas paradas en Zaragoza.
  • Madrid - Sevilla: en la ruta hacia la capital andaluza la compañía ampliará a una cuarta frecuencia de ida y de vuelta, ofreciendo así un total de 8 circulaciones. Todas ellas con parada en Córdoba.
  • Madrid - Málaga: la compañía pone a disposición de los viajeros 3 idas y 3 vueltas, reforzando la conexión con la Costa del Sol con una frecuencia más.
  • Madrid - Murcia: para seguir reforzando la conexión en esta ruta OUIGO añadirá una frecuencia diaria, alcanzando las 3 idas y vueltas. Además, para conectar aún más con Murcia, la compañía ha incorporado la conexión Murcia - Alicante - Madrid - Valladolid y Murcia - Alicante - Madrid, ambas rutas con paradas intermedias.

