Trenes
Ouigo lanza una promoción de billetes desde 9 euros para viajar de Córdoba a Madrid, Sevilla y Málaga
La compañía ha anunciado que ampliará su capacidad respecto a 2025, en un 14% más de plazas, gracias a cuatro nuevas frecuencias en las rutas
El operador privado de trenes de alta velocidad Ouigo, el operador de trenes de alta velocidad abre este jueves 9 de octubre, a las 10.00 horas, una nueva promoción con billetes desde 9 euros para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026 a todos sus destinos, ha informado la compañía en una nota de prensa. Desde Córdoba, se podrá viajar en estos trenes a Sevilla, Málaga y Madrid.
Con esta apertura de ventas, Ouigo ha señalado que invita a sus viajeros a descubrir cualquiera de sus 15 destinos. Los billetes, según informa Ouigo, se podrán comprar a través de la app y de la web ofcial de la empresa ferroviaria.
Además, para que nadie se quede sin su billete, la compañía ha anunciado que ampliará su capacidad respecto a 2025, en un 14% más de plazas, gracias a cuatro nuevas frecuencias en las rutas de:
- Madrid - Barcelona: la compañía comenzará a ofrecer un total de 12 circulaciones, teniendo 8 de estas paradas en Zaragoza.
- Madrid - Sevilla: en la ruta hacia la capital andaluza la compañía ampliará a una cuarta frecuencia de ida y de vuelta, ofreciendo así un total de 8 circulaciones. Todas ellas con parada en Córdoba.
- Madrid - Málaga: la compañía pone a disposición de los viajeros 3 idas y 3 vueltas, reforzando la conexión con la Costa del Sol con una frecuencia más.
- Madrid - Murcia: para seguir reforzando la conexión en esta ruta OUIGO añadirá una frecuencia diaria, alcanzando las 3 idas y vueltas. Además, para conectar aún más con Murcia, la compañía ha incorporado la conexión Murcia - Alicante - Madrid - Valladolid y Murcia - Alicante - Madrid, ambas rutas con paradas intermedias.
