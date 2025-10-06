Ouigo lanza una promoción de billetes desde 9 euros para viajar de Córdoba a Madrid, Sevilla y Málaga

El operador privado de trenes de alta velocidad Ouigo, el operador de trenes de alta velocidad abre este jueves 9 de octubre, a las 10.00 horas, una nueva promoción con billetes desde 9 euros para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 2 de agosto de 2026 a todos sus destinos, ha informado la compañía en una nota de prensa. Desde Córdoba, se podrá viajar en estos trenes a Sevilla, Málaga y Madrid.

Con esta apertura de ventas, Ouigo ha señalado que invita a sus viajeros a descubrir cualquiera de sus 15 destinos. Los billetes, según informa Ouigo, se podrán comprar a través de la app y de la web ofcial de la empresa ferroviaria.

Mapa con las líneas de alta velocidad que opera Ouigo. / Ouigo

Además, para que nadie se quede sin su billete, la compañía ha anunciado que ampliará su capacidad respecto a 2025, en un 14% más de plazas, gracias a cuatro nuevas frecuencias en las rutas de: