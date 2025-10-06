Un juzgado falla a favor de la reducción de jornada de un médico para cuidar a una persona dependiente

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Córdoba ha dado la razón, mediante sentencia que ya es firme, a un médico representado por la asesoría jurídica del Sindicato Médico de Córdoba (SMA) al reconocerle el derecho a una reducción de jornada por guarda legal para el cuidado directo de una persona mayor dependiente.

Así lo ha informado en un comunicado el SMA, en el que indica que la sentencia, del 2 de septiembre, anula la resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS - Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba) que había denegado dicha reducción, y establece con claridad que:

“Las necesidades del servicio no pueden ser motivo para rechazar por parte de la Administración una solicitud de reducción de jornada por razones de guarda legal, cuando se tiene el cuidado directo de persona mayor que requiera especial dedicación o que por razones de enfermedad no puede valerse por sí misma y no desempeña actividad retribuida.”

Este pronunciamiento reafirma un principio esencial: el derecho de los profesionales sanitarios a la conciliación de la vida laboral y familiar no puede quedar supeditado a criterios organizativos arbitrarios.

Desde el Sindicato Médico de Córdoba se denuncia este tipo de actuaciones porque "forman parte de un maltrato institucional endémico hacia los médicos, quienes, pese a ser el colectivo que más responsabilidad y formación requiere, siguen encontrando obstáculos para ejercer derechos básicos".

En los últimos meses, recuerda el sindicato, se han obtenido "múltiples sentencias favorables en materia de conciliación —incluyendo las relacionadas con el cómputo de salientes de guardia y descansos reglamentarios en los casos de este tipo de reducciones— demostrando que la defensa de los derechos de nuestros afiliados no se queda en palabras, sino que se traduce en hechos y resultados".

El colectivo médico acaba su comunicado indicando que "somos conscientes de que no debería ser necesario acudir a los tribunales para reclamar lo que la ley reconoce, pero mientras la Administración mantenga estas políticas restrictivas, el Sindicato Médico de Córdoba seguirá actuando con firmeza y rigor jurídico para proteger la dignidad profesional y personal de los facultativos andaluces".