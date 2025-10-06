Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios acometerá la remodelación del centro cívico de la Fuensanta

La junta de gobierno local adjudicó este lunes la contratación de la obra para la remodelación de espacios, sustitución de techos y luminarias en el centro cívico municipal Fuensanta a la empresa Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios SL por un importe de 223.034 euros más 46.837,14 euros del 21% IVA, en total 269.871,14 euros a la empresa y un aumento del plazo de garantía de 36 meses sobre el mínimo establecido de un año. El plazo de ejecución del contrato será de 4 meses, a contar desde la firma del acta de replanteo y no será susceptible de prórrogas.

En concreto, la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto realizar una remodelación de los espacios del centro cívico para dotar al mismo de mejores dependencias para los servicios Sociales Comunitarios, la mejora de la funcionalidad de determinados espacios par uso combinado de colectivos ciudadanos (jóvenes, mayores, reuniones de vecinos), mejorar y reforzar la seguridad en el puesto de trabajo tanto para el personal técnico de Servicios Sociales y del personal ordenanza, mejorando espacios donde desarrollan su trabajo. Para ello, se va a realizar una reorganización de las zonas de biblioteca, recibidor, ludoteca, sala de lectura, así como la instalación de nuevas ventilaciones en algunas salas y la mejora de eficiencia energética con nuevas luminarias de tecnología LED en todas los espacios.

La idea es realizar estos trabajados coordinandos en el tiempo con el contrato de para el suministro e instalación del sistema de refrigeración y calefacción para el centro cívico municipal, cuya formalización se realizó a finales de agosto.