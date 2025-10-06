Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el lunes 6 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 7 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Francisco José Gallego Moreno

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafaela Sanmiguel Naval

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
  2. «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
  3. La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
  4. Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
  5. Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
  6. Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
  7. El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
  8. Córdoba recibe octubre con una agenda repleta de ocio y cultura

Fallece el psiquiatra Manuel Trujillo, vicepresidente de la Fundación Castilla del Pino

Fallece el psiquiatra Manuel Trujillo, vicepresidente de la Fundación Castilla del Pino

Los fallecidos en Córdoba el lunes 6 de octubre

Los fallecidos en Córdoba el lunes 6 de octubre

El mapa de ruido propone limitar las molestias sonoras en los eventos del Ayuntamiento de Córdoba

El mapa de ruido propone limitar las molestias sonoras en los eventos del Ayuntamiento de Córdoba

Treinta jóvenes podrán formarse en cocina y hostelería con las becas Qurtuba Academy Diputación

Treinta jóvenes podrán formarse en cocina y hostelería con las becas Qurtuba Academy Diputación

Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia provincial: «Tenemos derecho a protestar, pero hay que ponerse a trabajar también»

Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia provincial: «Tenemos derecho a protestar, pero hay que ponerse a trabajar también»

El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones

El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La clientela de Deza ha dona este fin de semana más de 7.300 euros a Cruz Roja

La clientela de Deza ha dona este fin de semana más de 7.300 euros a Cruz Roja
Tracking Pixel Contents