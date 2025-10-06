Los fallecidos en Córdoba el lunes 6 de octubre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 7 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Francisco José Gallego Moreno

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafaela Sanmiguel Naval

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.