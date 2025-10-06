Fallece el párroco de Villarrubia Manuel Varo Arjona, una persona muy querida por su entrega pastoral y cercanía humana

El sacerdote Manuel Varo Arjona, párroco de Villarrubia, ha fallecido tras más de medio siglo de ministerio sacerdotal. Así lo ha informado hoy en sus redes la Diócesis de Córdoba, donde se ha recordado a Varo como una persona muy querida por su entrega pastoral y su cercanía humana. Su velatorio tendrá lugar en la parroquia Ntra. Sra. del Carmen de Villarrubia, donde se celebrará una eucaristía este lunes, 6 de octubre, a las 20:00 horas. La misa exequial será mañana martes, 7 de octubre, a las 10:00 horas, en el mismo templo.

Nacido en Aguilar de la Frontera el 13 de noviembre de 1947, fue ordenado sacerdote el 11 de noviembre de 1973, de manos de monseñor José María Cirarda, en la parroquia de Santa María del Soterraño. Desde el 1 de enero de 1973, ejercía como párroco de Ntra. Sra. del Carmen de Villarrubia y de Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque de Encinarejo, Veredón y Los Mochos, además de ser miembro del Consejo Presbiteral.

Durante más de 50 años de ministerio sacerdotal, el padre Manuel Varo dedicó su vida a la Juventud Obrera Cristiana (JOC) de Córdoba, junto a Manuel Gómez. Su compromiso con los jóvenes trabajadores, los más necesitados y la transmisión del Evangelio marcó profundamente a varias generaciones. En diciembre de 2023, la JOC le rindió un homenaje por su testimonio de fe, servicio y amor al Evangelio.

Gracias a su labor pastoral, "muchos jóvenes —hoy adultos— descubrieron un Evangelio encarnado en la vida y una Iglesia que acoge a todas las personas por igual", han señalado desde la Diócesis de Córdoba.