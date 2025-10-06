Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre

La Fiesta Nacional del 12 de octubre cae este año en domingo, por lo que el festivo pasa al lunes 13 de octubre. ¿Abren los comercios de Córdoba estos dos días festivos? Pues no y sí. Los supermercados, centros comerciales y comercios de la capital permanecerán cerrados el domingo 12 de octubre, mientras que el lunes 13 es festivo con apertura de comercios autorizada, por lo que muchos de ellos, que no todos, abrirán sus puertas en esta jornada, aunque algunos lo harán con modificación horaria.

Además, hay que tener en cuenta que la zona centro de la capital es considerada por la Junta de Andalucía como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), lo que permite a los comercios abrir en todos los festivos si así lo desean.

Centros comerciales

Estos son los centros comerciales de Córdoba que abren sus puertas el 13 de octubre con los siguientes horarios:

Centro Comercial El Arcángel. Horario de apertura habitual de la zona comercial de 10.00 a 22.00 horas y del supermercado desde las 10.00 a las 21.00 horas.

Centro Comercial La Sierra. El hipermercado Carrefour abre de 10.00 a 22.00 horas y la zona comercial de 10.00 a 22.00 horas.

Patios de Azahara. El centro comercial más joven de la capital abre sus tiendas en horario habitual de 10.00 a 22.00 horas.

Imagen del centro comercial La Sierra. / CÓRDOBA

Centro Comercial Zoco. Las tiendas y el supermercado Deza cierran este 13 de octubre. El ocio y la restauración tienen horario de 12.00 a 00.00 horas.

El Corte Inglés. Los centros de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba abren en horario reducido de 11.00 a 21.00 horas.

Supermercados

Habrá disponibilidad para acudir a algunos supermercados el lunes 13 de octubre, aunque algunos adaptan sus horarios al festivo:

Mercadona. Como es habitual, la cadena de supermercados cierra en festivo.

Supermercados Deza. Sus establecimientos permanecerán cerrados esta jornada.

Carro de la compra. / ALDI

Supermercados Piedra. Todos abren de 9.30 a 14.30 horas.

Cash Más Ahorro. Todos abren de 9.30 a 14.30 horas.

Proxi. Abren en su horario normal los 365 días al año de 8.15 a 22.00 horas. Por lo que abren tanto el 12 como el 13 de octubre.

Optima. Abren en su horario normal 365 días al año de 8.15 a 22.00 horas. Por lo que abren tanto el 12 como el 13 de octubre.

Lidl. Sus establecimientos abren de 9.00 a 21.30 horas.

Aldi. Apertura de sus establecimientos de 9.00 a 21.30 horas.

Carrefour. Los hipermercados abren con horario de 10.00 a 22.00 horas. Y los Carrefour Express abren con horario de 9.00 a 22.00 horas, o de 10.00 a 22.00, dependiendo del centro. Consulta detalles aquí.

Supermercados Día. La mayoría de sus tiendas abren en horario habitual. Puedes consultar los detalles aquí.

Alcoop. Los supermercados de esta cadena permanecen cerrados con motivo del festivo.