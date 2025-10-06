CALIFATO GOURMET 2025
Califato Gourmet 2025: estos son los establecimientos y platos que participan en la Ruta de la Tapa
Como aperitivo del evento gastro, 22 establecimientos participan en una ruta con sus mejores propuestas culinaras
La décima edición de Córdoba Califato Gourmet echa a rodar este lunes 6 de octubre con la Ruta de la Tapa Córdoba Califato Gourmet 2025, que se presenta como el preámbulo del evento culinario para convertir a Córdoba en un circuito de alta cocina en miniatura.
Así, el evento gastronómico traslada su cita al mes de octubre coincidiendo con su décima edición y se celebrará los próximos 20 y 21 de octubre con dos nuevos puntos de celebración. Junto a las instalaciones del Real Círculo de la Amistad, habrá actividades en la Puerta del Puente y en Bodegas Campos. Además, en lo que se ha denominado "cena a ocho manos", participará, junto a tres chefs cordobeses con estrellas Michelín, el cacereño Toño Pérez, como cocinero invitado.
Pero antes de eso, del 6 al 19 de octubre, se celebra la Ruta de la Tapa Córdoba Califato Gourmet 2025 con la participación de 22 establecimientos de la capital que proponen una tapa creada para la ocasión y ofrecen su degustación junto con la bebida a un precio de 5 euros.
Estos son los restaurantes de la Ruta de la Tapa
Los establecimientos ofrecerán sus tapas dentro de su carta y horario habitual durante dos semanas, del 6 al 19 de octubre. Estos son los locales y los platos elegidos:
- Bodegas Mezquita Céspedes. Caballa en escabeche sobre salmorejo y chips de ajos
- Bodegas Mezquita Corregidor. Boquerón en vinagre sobre patata confitada y tapenade
- Bodegas Mezquita Cruz del Rastro. Sardina marinada con mazamorra y uva en escabeche
- Bodegas Mezquita Ribera. Pulpo al ajillo con parmentier de coliflor y crujiente de puerros
- El InKieto. Nigiri de Presa Ibérico del Valle de los Pedroches. Manteca Colorá, Sésamo y trufa
- La Taberna del Rio. Gyozas de Caldereta de Cordero, Salsa Butter Masala, Crema Agria y Cacahuete
- Taberna La Viuda. Flamenquín de rabo de toro
- Crv Bar. Botellin de AjoBlanco Cordobés
- La Perla Azul. Pastela de Pollo
- Taberna El Burlaero. Capote
- El Escondite de Ollerias. Buñuelo de Patatas al Estilo Bravas
- El Horno de Mel. Ravioli de pluma ibérica de bellota
- Taberna la Viuda. Flamenquín de rabo de toro con salsa de chocolate.
- Taberna el Coto. Capotillo de atún y pimiento de piquillo
- Taberna la Montillana. Mogote ibérico confitado y braseado con bechamel de jugo de rabo de toro y champiñones estofados al oloroso
- Ermita la Candelaria. Nidos de Patata con Pisto de la Ermita y bacao con pilpil
- El Rincón Del Capataz. Croissant del Capataz
- Taberna Sojo en Rama. Inspiración cordobesa 2.0
- Bodegas Campos. Cortadillo de Almendra Helada y Salchichón Ibérico de Diego López
- Restaurante Nískalo. Punki Saam
- Mio. Chicken Mio
- La Vidabella. Cochifrito con Piel Crujiente de Patatas, espuma de ajos confitados y manzana encurtida
Todos los locales se pueden localizar en este mapa creado para la ocasión.
Las citas del Califato Gourmet
Junto con la Ruta de la etapa las citas principales del evento son la cena de gala, el showcooking y Califato in the street, que se desarrollarán el lunes 20 y martes 21 de octubre.
Cena de Gala
El lunes 20 de octubre, en el Real Círculo de la Amistad, se celebrará la tradicional cena a ocho manos ‘Paco Morales y sus amigos’, con la participación del chef cordobés tres estrellas Michelin Paco Morales, de Kisko García (una estrella Michelin), de Celia Jiménez, el panadero y repostero José Roldán, y con el chef invitado Toño Pérez, del restaurante Atrio de Cáceres (tres estrellas Michelin).
El precio de la entrada para el evento es de 200 euros el cubierto, más 5 euros de gestión.
Califato in the street
El lunes 20, tendrá lugar el Califato in the street, que se traslada a la Puerta del Puente con unos 25 negocios participantes. La actividad se desarrollará entre las 12.30 y 16.30 horas, y el público podrá degustar gratis las tapas que con productos cordobeses elaborarán los cocineros que se inscriban.
Showcooking Córdoba Califato Gourmet
Al día siguiente, martes 21 de octubre, Bodegas Campos acogerá el Showcooking Córdoba Califato Gourmet con la participación de los chefs estrella Michelin que elaborarán una tapa cada uno. En total serán 12 tapas (contando los establecimientos ganadores de “Califato In The Street 2023”). El precio de la entrada para la degustación es de 60 euros, más 1,50 euros de gestión.
