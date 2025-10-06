El ‘veranillo’ se alarga en Córdoba: estos son los días de más calor previstos para esta semana

¿Cuándo dejará de hacer calor en Córdoba? No será esta semana, de acuerdo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prorroga el 'veranillo' de San Miguel con máximas de 30 grados, que se sienten superiores por la sensación de bochorno debido a la humedad. Las mínimas se mantendrán en valores similares a las últimas jornadas, alejando la posibilidad la sensación de ‘fresquito’ mañanero que contribuya a un espejismo de otoño.

Además, se mantendrá un tiempo anticiclónico, aunque hay portales que apuntan a la posibilidad de lluvia tanto el jueves, como el viernes y el domingo. No obstante, de momento la Aemet no señala la llegada de precipitaciones en los próximos días.

La semana comienza este lunes con una máxima de 31 grados y mínima de 17, en una jornada en la que seguirá imperando la sensación de bochorno.

El día más caluroso

El martes 7 de octubre será el día más caluroso de la semana, con un pico de 32 grados, y mínima de 16. El miércoles, pocos cambios con máxima de 31º y mínima de 15 grados. Y mismo panorama para el jueves, con una ligera rebaja en la máxima, que alcanzará los 30 grados, y mínima de 13º –la más baja de la semana-.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Leve caída para el fin de semana

Con la llegada del fin de semana, los termómetros podrían despedirse de los 30 grados en Córdoba, con una máxima de 29 grados que se repetirá el viernes, sábado y domingo.

En cuanto a las mínimas, oscilarán entre los 14 grados previstos el viernes y los 15º del sábado y el domingo.

El tiempo para el Vía Crucis Magno

Según la previsión de la Aemet, nada apunta a que la meteorología afecte al Vía Crucis Magno que se celebra el sábado 11 de octubre en Córdoba, con 34 hermandades en la calle en un recorrido procesional que abarcará cerca de 12 horas.

Para esa jornada se espera tiempo anticiclónico con cielos poco nubosos, un 0% de probabilidades de lluvia y una temperatura que oscilará entre los 15 grados de mínima y los 29 de máxima.