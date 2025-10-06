La Comisión de Patrimonio de Córdoba no se pronunciará sobre los restos arqueológicos de la ronda Norte

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía evacuará de manera "inminente" su dictamen sobre los restos arqueológicos hallados en el tramo por el que está previsto que se construya la ronda Norte, en la avenida de la Arruzafilla, y será la Consejería de Fomento la que tomará una decisión sobre el futuro de la vía. Fuentes de la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba confirmaron este lunes a CÓRDOBA que se espera que el informe de Cultura se publique en breve y que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba no se pronunciará al respecto, por lo que se remitirá el dictamen directamente a Fomento.

En este sentido, estas mismas fuentes han confirmado que la memoria preliminar de la actividad arqueológica preventiva en la fase I de la ronda Norte no tendría por qué pasar por la Comisión de Patrimonio ya que "la tramitación de este tipo de actividades corresponde a los servicios técnicos de la Delegación Provincial, según el artículo 33.2 del Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía, mientras que las comisiones sólo intervienen en los supuestos tasados por el artículo 100.1 de la Ley 14/2007".

De este modo, el artículo 100.1 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía determina que las comisiones provinciales de patrimonio histórico ejercerán funciones de asesoramiento e informe, y emitirán informe, además de en los casos que se determinen reglamentariamente, en los siguientes supuestos: autorizaciones en relación con procedimientos de obras y otras intervenciones en bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural con la tipología de Monumentos y Jardines Históricos; en propuestas de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; en propuestas de declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica; en planes de ordenación urbanística o territorial de ámbito provincial a que se refiere el artículo 29.4 y en planes de descontaminación visual o perceptiva. Además, deberán Informar cuando excepcionalmente sean requeridas para ello por la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

Por tanto, argumentan las fuentes consultadas, "no existe obligación ni justificación técnica o jurídica para someter la memoria a dictamen de la comisión, resultando innecesaria su intervención".

Dos alternativas

Se espera que el dictamen de Cultura arroje luz sobre el trazado previsto de la ronda, donde los arqueólogos encontraron un complejo religioso de culto cristiano de época mozárabe en el siglo VIII, que partía de la reconstrucción de otro edificio anterior, visigodo, y que podría coincidir con la Basílica de Santa Eulalia. Ahora, sobre la mesa de la Consejería de Cultura hay dos alternativas para proteger el yacimiento: una que pasa por proteger los restos y construir por encima de ellos sin afectarlos, y dos, la de proteger los restos cambiando el trazado previsto en esta carretera. Ese era el planteamiento que ya apuntó este verano la empresa Salsum Arqueología y Turismo, contratada por la Gerencia de Urbanismo para hacer un estudio arqueológico sobre la cuestión. Dicho estudio, no vinculante, se elevó en su momento a la Consejería de Cultura que es la que debe hacer el suyo propio y en este caso ya sí vinculante.

Restos del yacimiento arqueológico de la ronda Norte. / AJ González / COR

Mientras Cultura termina de perfilar el esperado informe, Fomento agota la cuenta atrás de un proyecto que ya tiene adjudicado desde hace meses: está previsto que la obra la acometa la unión temporal de empresas formada Azvi y Acsa por un importe de 29,6 millones (29.595.479), mientras que la dirección facultativa correrá a cargo del Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra por 814.697 euros. El plazo de ejecución estimado es de 36 meses. La semana pasada la Consejería de Fomento formalizó el contrato, a la espera de poder comenzar la actuación.

Cabe recordar que la primera fase de la ronda Norte de Córdoba abarca apenas 600 metros, los que van desde la glorieta de Hipercor (que se soterrará) hasta la de Carrefour Sierra, por donde pasa ahora la avenida de la Arruzafilla.

En la franja de terreno que queda al norte de la avenida de la Arruzafilla se ha excavado algo menos del 20% y se ha encontrado "un importante complejo religioso, único hasta el momento tanto en Córdoba como en el resto de al -Andalus, encabezado por una basílica cristiana relativamente grande". Los restos encontrados correspondería a un periodo entre el siglo VIII y IX.

Los arqueólogos proponen además llevar a cabo una siguiente fase de excavación que consista en la documentación del lateral septentrional, dentro del parque del Canal, del complejo religioso, donde se ubica el monasterio norte, parcialmente excavado hasta ahora. También, apunta, sería necesario desarrollar una serie de sondeos arqueológicos en los sectores central y oriental del yacimiento para poder evaluar sus características, y poder plantear posibles intervenciones futuras en el entorno.

Si bien la consejera de Fomento no ha avanzado lo que podría hacer su consejería, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, sí dijo tras conocerse el informe que él abogaba por mantener el trazado elevando la cota de la carretera y así respetar los restos.