Comienzan los trabajos para poner las instalaciones de la nueva comisaría

La obra de la futura comisaría de la Policía Nacional en Córdoba, que se ubicará en la calle Periodista Justo Urrutia, avanza a buen ritmo y la estructura, explican fuentes del Ministerio del Interior a este periódico, ya está acabada. Los avances de la infraestructura son evidentes y según detallan las mismas fuentes, en cuanto a las instalaciones, ya se han comenzado los trabajos de fontanería, electricidad y climatización.

Desde Interior señalan que la estructura de la obra está finalizada y que la fachada se encuentra «muy avanzada», con las fábricas de ladrillo ya ejecutadas y, actualmente, se está trabajando en la colocación del sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), así como en los solados y en la tabiquería.

Estado en el que se encuentra actualmente la obra de la futura comisaría de la Policía Nacional. / Manuel Murillo

Más de 15.000 metros cuadrados

Como ya explicó el Ministerio de Interior cuando presentó el proyecto, la nueva comisaría de Córdoba, que vendrá a sustituir a la de Campo Madre de Dios, costará 25 millones de euros y trabajarán en ella más de 600 funcionarios, la mayoría, policías. La empresa Construcciones Sánchez Domínguez-Sando es la encargada de ejecutar la comisaría más costosa y la de mayor espacio (con más de 15.000 metros cuadrados de superficie útil) de cuantas está levantando ahora mismo Interior.

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de 19 meses y que las obras empezaron en febrero del año pasado, si no se producen retrasos, la comisaría debería estar acabada a finales de este mismo año. El nuevo edificio albergará las dependencias policiales situadas en Campo Madre de Dios, donde se encuentran la oficina de denuncias, las brigadas de la Policía Judicial y Seguridad Ciudadana, el servicio de Automoción y la unidad de Tedax, entre otros servicios, a los que se sumarán la delegación de TIC y las brigadas de Información y de Extranjería.

Tres plantas sobre rasante y dos más bajo el suelo

La superficie construida será enorme, superior a los 15.500 metros cuadrados. Tendrá tres plantas sobre rasante y otras dos bajo el suelo, que ocuparán casi toda la parcela original. Cuando esté operativa, en la comisaría trabajarán más de 600 funcionarios, casi todos ellos policías. También habrá espacio para los abogados, despachos, áreas de atención a la ciudadanía e incluso tres patios que servirán para darle luz a las estancias y un toque cordobés al edificio.

Una característica novedosa de la comisaría serán las lamas orientables y motorizadas en el exterior, que permiten aprovechar la luz durante el día y cerrar el edificio de forma hermética durante la noche. El agua de lluvia se recogerá para los sanitarios y habrá puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos siempre que sean transportes oficiales.